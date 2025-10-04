Filip Pavlović plant intime Hochzeit ohne Medienspektakel

Filip Pavlović (31) hat verraten, wie er sich seine eigene Hochzeit vorstellt, und dabei klare Vorstellungen geäußert. Der Reality-TV-Star möchte seine Trauung zu einem sehr privaten und intimen Erlebnis machen, bei dem nur Familie und enge Freunde anwesend sind. Eine große Hochzeitsshow vor Kameras oder eine spontane Vegas-Zeremonie, wie es andere Promis gern zelebrieren, kommen für ihn nicht infrage. "So eine Hochzeit ist etwas sehr Intimes", erklärte er im Interview mit Promiflash, und genau deshalb möchte er diesen besonderen Moment fernab des öffentlichen Rampenlichts genießen.

Filip betont, dass er niemanden für die Wahl eines anderen Hochzeitsstils verurteilen würde, er selbst aber eine ruhigere, persönlichere Form bevorzugt. Besonders wichtig ist dem Love Island VIP-Star, dass Brauchtum und Traditionen im familiären Kreis ausgelebt werden können. Auf Hochzeiten in seiner Heimatregion, dem Balkan, geht es oft ausgelassen und feuchtfröhlich zu – ein Grund mehr, warum er dieser Feierlichkeit keine Fernsehkameras beifügen möchte. "Du willst nicht unbedingt ganz Deutschland zeigen, was wir da machen auf den Hochzeiten", witzelte er über die temperamentvollen Balkan-Festlichkeiten.

Der Reality-Star bleibt damit seiner bodenständigen Einstellung treu, die ihn auch in der Vergangenheit auszeichnete. Bereits vor Kurzem äußerte er sich mit Humor zu der geplanten Vegas-Hochzeit von Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29), die ein komplett anderes Konzept verfolgen. Während andere Prominente öffentlichkeitswirksame Shows bevorzugen, setzt Filip auf Authentizität und Zurückhaltung. Im Rampenlicht steht er lieber nur beruflich, während sein Privatleben ein geschützter Rückzugsort bleibt. Dieses Bestreben zeigt, wie wichtig ihm Familie und persönliche Werte in einer zunehmend von Publicity geprägten Umgebung sind.

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlović, Realitystar

IMAGO / Future Image Filip Pavlović, "Love Island VIP"-Kandidat 2025

RTL ZWEI Filip Pavlović bei "Love Island VIP" Staffel 2, 2025