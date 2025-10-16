Abgestimmt: Das ist das "Forsthaus Rampensau"-Favoriten-Duo

Die Spannung steigt – am 13. November öffnet das "Forsthaus Rampensau Germany" wieder seine Türen. Der diesjährige Cast klingt nach einer perfekten Mischung – und als sei der Trouble bereits vorprogrammiert. Doch auf welches Duo freuen sich die Fans am meisten? Unter einem Promiflash-Beitrag konnten sie abstimmen, wobei sich deutlich gezeigt hat, wer als besonders vielversprechend gilt. Mit 21,5 Prozent [Stand 15.10.2025, 10:15 Uhr] wird das Pärchen Melina Hoch und Max Bornmann mit der meisten Spannung erwartet. Die beiden zeigen sich in der Öffentlichkeit nicht nur als superharmonisches Paar – inzwischen ist sogar bekannt, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Es bleibt abzuwarten, wie sie sich als Team im Forsthaus behaupten werden.

Sie sind aber nicht das einzige Duo, von dem sich die Zuschauer eine besonders gute Unterhaltung versprechen. Mit 19,2 Prozent schnappen sich Walentina Doronina (25) und Eva Benetatou (33) den zweiten Platz der Abstimmung. Die beiden Girls sind für ihr Temperament bekannt – ein jüngster Kommentar auf Social Media verrät bereits, dass ihre Freundschaft die Challenges im Forsthaus wohl nicht überlebt hat. Den dritten Platz der Abstimmung teilen sich zwei Teams: Maurice Dziwak (27) mit seinem Vater Frank und Yeliz Koc (31) mit Dilara Kruse bekamen beide 16 Prozent der Stimmen. Bei Maurice ist es die Rückkehr nach seiner Babypause, die seine Community wohl schon sehnsüchtig erwartet hat. Yeliz sollte ursprünglich mit ihrem Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (33) antreten – in Dilara hat sie aber gebührende Vertretung für den Schauspieler gefunden.

Mit nur 2,6 Prozent der Stimmen schneiden Gina Beckmann (25) und Leon Content (24) zum Zeitpunkt der Auswertung am schlechtesten ab. Die vergangenen Staffeln von "Forsthaus Rampensau Germany" zeigen aber, dass das Format stets für eine Überraschung gut ist. Auch im letzten Jahr lieferten sich die Teilnehmer einen erbitterten Kampf um den Sieg – das Preisgeld nahmen letztendlich Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (58), die in der Show ihr Pärchen-Debüt gaben, mit nach Hause.

Joyn Die "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidaten 2025

Joyn / Nadine Rupp Max Bornmann und Melina Hoch, Teilnehmer von "Forsthaus Rampensau"

Joyn / Nadine Rupp Eva Benetatou und Walentina Doronina, Teilnehmer von "Forsthaus Rampensau"

