Händchen haltend: Edith Stehfest kurbelt Liebesgerüchte an

Edith Stehfest (30) ist seit einigen Monaten Single. Dass die Musikerin und ihr Ex-Partner Eric Stehfest (36) getrennt sind, gab der Schauspieler vor wenigen Wochen bekannt. Seither heizt die zweifache Mutter hin und wieder die Gerüchteküche um eine neue Beziehung an. In ihrer Instagram-Story zeigt die Ex-Dschungelcamperin jetzt ein stimmungsvolles Schwarz-Weiß-Foto, auf dem ihre Hand eine deutlich größere, kräftigere Hand umfasst – wahrscheinlich eine Männerhand. Das Motiv wirkt intim, im Hintergrund ist einer ihrer Hunde zu sehen.

Zum Bild teilt Edith poetische Zeilen, die Raum für Interpretationen lassen: "Beschützt an die Hand, genommen vom Licht, von grüner Wiese und Vulkanen, das Haar voller Spatzen, Schmetterlinge sprießen aus meinen Fingern." Konkrete Details zur Situation oder zur Person an ihrer Seite nennt die Musikerin nicht. Auffällig ist jedoch die Symbolik des Händchenhaltens und die Bildsprache ihrer Worte. Bereits zuvor hatte sie mit einem Schwarz-Weiß-Foto eines halben Männergesichts und dem knappen Kommentar "Meins" für Aufmerksamkeit gesorgt.

Vor rund drei Wochen hatte Eric im Netz für Klarheit gesorgt und öffentlich das Liebes-Aus bestätigt. "Edith und ich haben uns getrennt", gab der Schauspieler gegenüber seinen Followern bekannt. Er sprach von einer "schwierigen Zeit" als Familie, denn nicht nur sie zwei, sondern auch ihre gemeinsamen Kinder seien betroffen. Über die konkreten Trennungsgründe schwieg Eric zwar, betonte aber: "Edith und ich bleiben aber ein Team, allein schon für unsere Kinder." Für alle Beteiligten sei das die beste Entscheidung gewesen.

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Medienpersönlichkeit

Instagram / edithstehfest Edith Stehfests an und die eines Unbekannten, Oktober 2025

Instagram / ericstehfest Eric und Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheiten