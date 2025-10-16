Schlager-Ikone Jack White (85) tot in Berlin aufgefunden

Es sind traurige Nachrichten aus der Musikwelt: Jack White (85) soll tot in seinem Haus in Berlin-Grunewald aufgefunden worden sein. Das berichten zahlreiche News-Portale, unter anderem Bild. Bisher gibt es keinerlei Informationen über die Gründe seines Ablebens. Auch seine Familie hat sich bisher nicht zu Wort gemeldet. Jack, mit bürgerlichem Namen Horst Nußbaum, hinterlässt seine Noch-Ehefrau Rafaella und die gemeinsamen Kinder Maximilian und Angelina.

Die Nachricht seines Todes kommt nur wenige Tage nach der Bekanntgabe der Trennung von Jack und Rafaella. Nach 15 gemeinsamen Jahren verkündete die 40-Jährige im Interview mit Bunte, dass die Eheleute fortan getrennte Wege gehen. "Ja, wir sind getrennt. Es ist eine Trennung voller Respekt und in tiefer Freundschaft", lauteten ihre Worte. Diese Entscheidung sei für beide sehr schmerzhaft gewesen und resultierte aus einem langen Prozess.

Bereits in den vergangenen Monaten hatte Jack mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Nach einem schweren Sturz erholte sich der Musikproduzent gerade erst, als ihn ein Schlaganfall erneut ins Krankenhaus brachte. Damals musste er sogar künstlich beatmet werden, konnte aber nach einer Zeit auf der Intensivstation wieder entlassen werden. In den 1970er- und 1980er-Jahren machte sich Jack einen großen Namen in der Musikbranche. Er schrieb unter anderem Hits wie "Schöne Maid" von Tony Marshall (†85), "Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben" von Jürgen Marcus (†69) und "...und dabei liebe ich euch beide" von Andrea Jürgens (†50). Der Familienvater arbeitete mit zahlreichen bekannten Stars zusammen und prägte die Musikwelt nachhaltig.

Imago Jack White, 2011

Instagram / rafaellanussbaum Jack White mit seiner Frau Rafaella Nussbaum, 2022

Imago Jack White, deutscher Musikproduzent