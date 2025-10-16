Amira Aly plaudert über Promi-BB- und "Let's Dance"-Gagen

Im Podcast "Iced Macho Latte" plaudern Amira Aly (33) und ihre Kollegin Paula Lambert (51) über verschiedene Themen, darunter die aktuelle Staffel von Promi Big Brother und die spitze Zunge von Kandidatin Désirée Nick (69). Während Paula Nick als "bösartig zu den Leuten" bezeichnet, zeigt sich Amira beeindruckt von deren Fähigkeit, immer den Nerv des Publikums zu treffen. Auch welche Gage Désirée für ihre zweite Promi-BB-Teilnahme eingesackt hat, ist Thema – wobei Amira einen offenen Einblick in das Thema Show-Bezahlungen gibt. Sie erinnert sich daran, dass während ihrer Let's Dance-Teilnahme Gerüchte kursierten, sie habe dort 160.000 Euro verdient. Laut Amira stimme das nicht, sie stellt aber klar, dass das Budget durchaus vorhanden sei: "Die zahlen auch mehr."

Angesprochen auf die Gagen von Désirée Nick, die bereits zum zweiten Mal den Promi-Container bewohnt, vermutet Amira, dass hier sicher sechsstellige Summen im Spiel sind. Sie erklärt weiter, dass die Höhe der Bezahlung oft von der Aufmerksamkeit abhängt, die Prominente einem Format einbringen. Dabei deutet sie an, dass die Produktionsfirmen durchaus bereit seien, großzügige Honorare zu zahlen. Ihre Erfahrungen zeigen aber auch, dass die öffentlich spekulierten Summen nicht immer der Wahrheit entsprechen. Die Diskussion über TV-Gagen sorgt für Staunen bei Paula, die die genauen Zahlen – wie einige Zuhörer bestimmt auch – für "unglaublich" hält.

Neben diesen Einblicken schwärmt Amira von Désirée Nicks Auftreten: "Sie ist für mich eine komplett ehrliche Live-Reaction in Persona." Die Kabarettistin sei sich ihrer Rolle vollkommen bewusst und wisse genau, was beim Publikum ankommt. Trotz Lob für ihre direkte Art betont Amiras Podcast-Partnerin jedoch, dass Nicks Verhalten gelegentlich unangenehm wirken könne, wenn ihr Umgangston andere Menschen herabsetzt. Für Amira bleibt sie jedoch eine "absolute Ikone", die unverblümt ausspricht, was andere sich nur denken.

Imago Amira Aly am 2. September 2025

Imago Désirée Nick in der MDR-Talkshow "Riverboat" im Mai 2025

Getty Images Amira Aly, Moderatorin