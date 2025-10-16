"Schönster Tag": Nikola Glumac schwärmt von Hochzeit mit Kim

Kim Virginia (30) und Nikola Glumac (29) haben einen Meilenstein in ihrer Beziehung erreicht: Die beiden Realitystars traten am Mittwoch vor den Traualtar und feierten ihre Liebe zu zweit in Las Vegas. Auf Instagram ließ Nikola die Öffentlichkeit an seinem Glück teilhaben. Unter einem Video, in dem die TV-Bekanntheiten in einem Cabrio durch die Stadt fahren, kommentiert er: "Schönster Tag meines Lebens! Ich hab die Liebe meines Lebens geheiratet. Wer hätte letztes Jahr gedacht, als wir uns nach drei Jahren zum zweiten Mal gesehen haben, dass du, genau du, ein Jahr später meine Frau sein wirst."

Im Vorhinein gab es viele offene Fragen zu der Trauung. Kim hatte eigentlich angekündigt, die Hochzeit live auf Social Media zu streamen. Später hieß es, es soll ein Video von dem großen Moment geben. Aktuell ist dies aber noch nicht auf den Accounts der Turteltauben zu finden, wodurch einige Beobachter skeptisch sind, ob die Zeremonie überhaupt stattgefunden hat. In einem Kommentar schreibt eine Userin: "Und wo ist nun das Video von der Zeremonie? Nachdem ihr die versprochene Live-Hochzeit abgesagt habt, habt ihr gesagt, dass ihr das Video im Nachhinein online stellt. Dieses Video gibt es auch nicht. Man sieht ja gar nicht, ob ihr wirklich geheiratet habt."

Nach der Hochzeit bleibt ein Thema weiterhin spannend. Wie heißen die Eheleute nun mit Nachnamen? Kim hatte vor etwa einer Woche auf Social Media verkündet: "Ich habe meinen Nachnamen Hartung bereits abgelegt... und werde auch nicht Glumac heißen." Kurz darauf plauderte sie außerdem aus, dass der Ex-Mann von Gloria Schwesinger (33) ihren neuen Namen annehmen wird. Wie die einstige Dschungelcamperin und der gebürtige Serbe ab sofort genannt werden würden, halten sie jedoch vorerst geheim.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac und Kim Virginia nach ihrer Las-Vegas-Hochzeit

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Mai 2025