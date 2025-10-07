Erstes Paar für "Forsthaus Rampensau Germany" enthüllt

Es ist offiziell: Das erste Duo der neuen Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" wurde enthüllt. Sarah Knappik (39) und ihr guter Freund Bernhard Schwendemann werden gemeinsam an der wilden Realityshow teilnehmen. Auf Instagram bestätigte Sarah die aufregende Neuigkeit und versprach, dass Bernhard, der als Kartenleger sein Debüt im Reality-TV gibt, den anderen Promis die Karten sprichwörtlich und wortwörtlich auf den Tisch legen wird. Die Ausstrahlung der Show beginnt voraussichtlich im November auf Joyn.

Sarah gab sich auf Social Media euphorisch und lud ihre Follower dazu ein, im Herbst einzuschalten. In ihrem Beitrag versprach sie: "Das wird die wildeste Show überhaupt!" Die Bekanntgabe des ersten Kandidatenpaares sorgte sofort für Begeisterungsstürme in den sozialen Medien: Unter Sarahs Beitrag ließen ihre Fans und prominente Freunde ihrer Vorfreude freien Lauf. "Oh wie geil! Ich schalte safe ein", kommentierte Walentina Doronina (25), während Gina Beckmann (25) schrieb: "Na das guck ich mir aber an!" Auch von Dilara Kruse gab es positiven Zuspruch in Form mehrerer Flammen-Emojis.

Sarah Knappik blickt bereits auf eine lange Karriere in der deutschen TV-Landschaft zurück. Seit ihrem Durchbruch bei Germany's Next Topmodel nahm sie an verschiedenen Reality-Formaten teil und polarisierte mit ihrer offenen Art. Bernhard steht hingegen zum ersten Mal im Rampenlicht des Reality-TV. Ob dieses ungleiche Duo die Herzen der Zuschauer erobern wird, bleibt abzuwarten – eins ist jedoch sicher: Die Vorfreude auf die Herbststaffel steigt.

Collage: Instagram / DIRC-b6i4aC, Instagram / bernhardschwendemann Collage: Sarah Knappik und Bernhard Schwendemann

Instagram, Instagram Gina Beckmann und Walentina Doronina

RTL Sarah Knappik im Allstars-Dschungelcamp