Darum hat Marvin Manson Fame-Fighting-Rückkampf mit Callum

Am 18. Oktober steht Marvin Manson ein heiß ersehnter Rückkampf bevor: Bei der dritten Ausgabe von Fame Fighting trifft der Realitystar erneut auf Callum Izzard. Der Grund für die Revanche liegt auf der Hand, wie Marvin im Gespräch mit Promiflash verrät: "Der Rückkampf findet statt, weil beim ersten Mal der Sieger unklar war. Erst mal war ich das, und dann haben viele gesagt: 'Hey, das kann nicht sein'." Der Temptation Island-Verführer gibt zu, dass sein Konkurrent im vergangenen Match die besseren Treffer gehabt habe, allerdings habe der Brite auch deutlich mehr gewogen.

Für Marvin ist klar, wer bei dem erneuten Aufeinandertreffen als Sieger dastehen wird: "Ich natürlich." Als der Kampf auf Instagram verkündet wurde, war die Vorfreude der Fans groß. "Da muss es ein K.O. geben", kommentierte Tommy Pedroni (30). Auch Sandra Sicora (33), Oliver Ginkel und Yasin Cilingir (34) fieberten dem Duell entgegen. Obendrein schwärmte Fame-Fighting-Organisator Eugen Lopez in einem Kommentar: "Einer meiner Lieblingskämpfe!"

Abseits des Rings ist Marvin vor allem durch seine Auftritte in der Reality-TV-Welt bekannt geworden, wo er sich mit seiner offenen und energiegeladenen Art einen Namen gemacht hat. In der vergangenen Staffel von "Temptation Island" verdrehte er Raffaela Caramela den Kopf. Im Pool kam es zwischen den beiden zum ersten Kuss der Staffel. Nach der Ausstrahlung stellte Raffa jedoch klar, dass sie keine Gefühle für den Stripper gehabt habe. "Ich habe ihn total übersexualisiert! Das macht man nicht, wenn man verliebt ist", stellte sie im Netz klar.

Callum Izzard und Marvin Manson bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 3

Oliver Ginkel und Marvin Manson, Fame-Fighting-Kämpfer

Raffaela Caramela im Juni 2025

