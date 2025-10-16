Aleks Petrovic gibt sich nach "Temptation Island" geläutert

Aleks Petrovic (34), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, rudert nach seinen heftig kritisierten Aussagen bei Temptation Island V.I.P. zurück. Gemeinsam mit seiner Partnerin Vanessa Nwattu nahm er an der aktuellen Staffel teil und löste bereits mit seinen Äußerungen in der ersten Folge einen Shitstorm aus, der sich gewaschen hat. Grund dafür war sein Gebaren im Eröffnungsinterview: Aleks hatte sich selbst als "Anführer und Kapitän" seiner Beziehung bezeichnet, Vanessa hingegen als "bockiges Kind", das besser nicht zu sehr rebellieren sollte. Jetzt äußert sich der selbsternannte "maskuline Mann" im Gespräch mit Promiflash dazu und erklärt beinahe schuldbewusst: "Das ist mittlerweile fünf Monate her und ich habe seitdem viel an mir gearbeitet."

Doch obwohl er sich heute eingesteht, in der Show teilweise "merkwürdig" rüberzukommen, steht Aleks nach wie vor zu seinen Aussagen: "Der Inhalt ist schon korrekt, ich habe nur den Grundgedanken falsch rübergebracht", so der 34-Jährige. Immerhin habe er aus Teilen der Community auch Zuspruch erhalten, wie er stolz erklärt: "Ich kriege sehr viele positive Nachrichten, wo Leute dieses eher traditionelle Rollenbild feiern und die auch selbst danach leben." Insgesamt wünsche sich Aleks von der Gesellschaft mehr Akzeptanz für sein Lebensmodell, da er im Gegenzug schließlich auch alternative Konzepte akzeptieren würde.

Vanessa und Aleks lernten sich 2022 bei "Temptation Island V.I.P." kennen. Damals war Aleks noch mit Christina Dimitriou (33) liiert, doch konnte Verführerin Vanessa nicht widerstehen. Nach den Dreharbeiten trennte sich Aleks von seiner Christina und begann eine Beziehung mit Vanessa. Seitdem sind die beiden ein Paar und haben sich inzwischen sogar verlobt. Sie leben derzeit in Dubai und nehmen weiterhin gemeinsam an Reality-TV-Shows teil, wo sie nicht davor zurückschrecken, ihre Liebe immer wieder auf die Probe zu stellen.

Amazon MGM Studios Aleks Petrovic, "The 50"-Kandidat

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic, Realitystars

TVNOW / Pervin Inan-Serttas Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou bei "#CoupleChallenge", 2020