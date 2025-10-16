Christina Dimitriou findet Aleks' Beziehungsdrama "peinlich"

Christina Dimitriou (33) ist nicht länger bei Promi Big Brother dabei – die Zuschauer haben gewählt und die Reality-TV-Darstellerin musste den Container verlassen. Im Exit-Interview gegenüber Promiflash spricht sie nun auch über ihren Ex Aleksandar Petrovic (34) und äußert ihre Meinung zu einer ungewöhnlichen Ankündigung von Aleks: Angeblich soll beim Fame Fighting-Event am kommenden Samstag das T-Shirt einer Frau enthüllen, mit wem er jetzt zusammen ist. Christina hielt mit ihrer Meinung dazu nicht hinterm Berg und erklärte: "Ach, der hat doch den Knall nicht gehört."

Die 33-Jährige findet die Aktion ihres Ex-Partners mehr als unangebracht und fügt hinzu: "Das ist schon ein bisschen peinlich." Christina vermutet, dass hinter Aleks' öffentlichem Verhalten eine Strategie stecken könnte, statt echter Emotionen. Sie kritisierte auch die mögliche neue Partnerin von Aleks, über die es aktuell Spekulationen gibt. Gerüchten zufolge soll er nämlich nicht mehr mit Vanessa Nwattu, sondern nun mit Emmy Russ (26) zusammen sein. "Eigentlich gefallen ihm auch so welche wie Emmy nicht, die so aufbrausend sind", meint Christina zu wissen und fügt vielsagend hinzu: "Glaubt mir, früher oder später wird das zwischen denen nicht halten, sollten die Gerüchte tatsächlich stimmen."

Die Verbindung von Aleks und Christina sorgte bereits in der Vergangenheit für viele Schlagzeilen. Im Jahr 2020 nahmen sie beide an Ex On The Beach teil – und verließen die Show als Paar. Dann wurde es richtig ernst: Sie suchten sich eine gemeinsame Wohnung und schmiedeten Zukunftspläne. Doch es kam alles anders, als sie 2022 bei Temptation Island V.I.P. ihre Treue testeten. Aleks knutschte ganz am Ende der Staffel nicht nur fremd, schon zuvor hatte er Verführerin Vanessa vor laufender Kamera seine Gefühle gestanden und beschlossen, Christina zu verlassen.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, RTL II Collage: Christina Dimitriou und Aleks Petrovic

Anzeige Anzeige

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou, Realitystar

Anzeige Anzeige

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6