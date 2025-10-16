Vergeben? Jannik Kontalis klärt über sein Liebesleben auf

Jannik Kontalis (29) hat auf Instagram ein für viele Fans brennendes Thema angesprochen: seinen Beziehungsstatus. In einer Fragerunde, die er in seiner Story abhielt, beantwortete der Realitystar die direkte Frage "Bist du vergeben?" mit einem klaren "Nein". Damit ist offiziell, dass Jannik derzeit keine Beziehung führt und die vermeintliche Kennenlernphase mit Influencerin Yonca Hagen offenbar beendet ist. Ein Detail, das kaum überrascht: Beide folgen sich nicht mehr auf Social Media – was viele als klares Zeichen dafür werten, dass die beiden nun getrennte Wege gehen.

Kurz vor der Bestätigung von Jannik hatte Yonca selbst einen Spruch in ihrer Story geteilt, der Einblicke in ihre Gefühlswelt erlaubte: "Eine Sache, die mich dieses Jahr gelehrt hat, ist, dass ich wirklich so viel mehr verdient habe." Diese Worte werden von Fans als Reaktion auf das Ende mit Jannik gesehen. Währenddessen diskutieren viele über die Absichten des bekannten Mönchengladbachers und mögliche PR-Strategien. Kritische Stimmen werfen ihm vor, seine Verbindungen zu prominenten Personen wie Yonca oder auch Bill Kaulitz (36) für Aufmerksamkeit genutzt zu haben. Auffällig war zudem, dass Jannik Bill zeitweise ebenfalls entfolgt war, inzwischen aber wieder auf dessen "Gefolgt"-Liste steht.

Die Entwicklung kommt nicht gänzlich unerwartet, denn die Anzeichen für eine Distanzierung gab es schon zuvor. Gemeinsamkeiten zwischen Yonca und seiner On-off-Partnerin Yeliz Koc (31) führten bereits zu Diskussionen, ob er bewusst alleinerziehende Mütter daten würde. Noch vor wenigen Tagen hatten gemeinsame Schnappschüsse von Jannik und Yonca für reichlich Gesprächsstoff gesorgt – besonders ein Spiegel-Selfie, das die Influencerin teilte, sorgte für Aufregung: Darauf legte der Realitystar liebevoll den Arm um sie. Eine passende Bildunterschrift blieb damals aus, was die Gerüchte rund um eine mögliche Romanze weiter anheizte.

RTL Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis und Bill Kaulitz, August 2025

Instagram / yoncahagen Influencerin Yonca Hagen und Realitystar Jannik Kontalis, September 2025