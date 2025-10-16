Nur mit ihnen will Promi-BB-Pinar überhaupt Kontakt halten

Pinar Sevim hat ihre Zeit bei Promi Big Brother hinter sich gelassen. Die Reality-TV-Darstellerin wurde als dritte Teilnehmerin aus der Show gewählt und verabschiedete sich am Montag von ihren Co-Stars im Container. Im Interview mit Promiflash erklärt sie nun, mit wem sie nach der Show in Kontakt bleiben will – dabei nennt sie überraschenderweise lediglich zwei Namen. "Also, mit allen möchte ich nicht Kontakt halten, das wäre dann zu viel", betont sie und führt weiter aus: "Aber mit Christina habe ich mich richtig gut verstanden und mit Karina auf jeden Fall."

Die berüchtigte Reality-TV-Kratzbürste Christina Dimitriou (33) und die TikTokerin Karina2You haben also den Weg in Pinars Herz gefunden. Aus den Erfahrungen, die sie in Shows wie Kampf der Realitystars gesammelt hat, kann sie nun mit Sicherheit sagen, dass nicht aus jeder TV-Bekanntschaft eine dicke Freundschaft wird. "Es verläuft sich sowieso, man ist ja dann zurück im Alltag und hat sein Leben. Wie gesagt, jeder geht seinen Weg", meint sie im Gespräch mit Promiflash. Man laufe sich ohnehin bei Events über den Weg – das reicht Pinar total.

Der Grundstein für Pinars Freundschaft zu Christina ist bereits gelegt. Die beiden mussten den Container am Montag gemeinsam verlassen und verbrachten daher noch den Abend zusammen. Nach der eintönigen Ernährung in der Kultshow stand ihnen der Sinn nach einem Festmahl. "Wir sind ins Hotel gefahren. Dann haben wir uns fertig gemacht, Christina und ich. Dann sind wir essen gefahren", erzählt Pinar im Gespräch mit Promiflash.

Joyn Pinar Sevim bei "Promi Big Brother", 2025

Joyn Karina Kipp öffnet sich im Promi-Big-Brother-Haus

Joyn/Marc Rehbeck Christina Dimitriou, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025