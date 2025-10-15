Henna rechtfertigt Forsthaus-Teilnahme mit Marc-Robin Wenz

Henna Urrehman und Marc-Robin Wenz sorgen bereits vor dem Start von "Forsthaus Rampensau Germany" für Gesprächsstoff. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass die beiden als eines von neun Promi-Duos Teil der neuen Staffel des beliebten Reality-Formats sind – und schon hagelt es Kritik an ihrer Teilnahme. Insbesondere Hennas Image als Feministin scheint in den sozialen Medien für Diskussionen zu sorgen. Sie hat sich nun in einer Instagram-Story deutlich geäußert und sagte: "Geht mir einfach alle nicht auf den Sack. Schaut es euch einfach an, ihr werdet dann schon sehen." Für Henna war Marc-Robin nach eigener Aussage kein zufällig ausgewählter Partner: "Ich wollte schon mit ihm [an dem Format teilnehmen], weil ich dachte, er wäre gut in den Challenges und so weiter."

Henna deutete in ihrer Social-Media-Story an, dass offenbar tiefere Überlegungen hinter ihrer Entscheidung stecken und Details dazu bald auf TikTok folgen sollen. Sie erklärte weiter, dass sie sich der Kritik bewusst sei, es den Zuschauern jedoch freistelle, sich nach der Ausstrahlung ein eigenes Urteil zu bilden. Marc-Robin gab in einem früheren Interview mit dem Podcast "Blitzlichtgewitter" preis, dass die beiden seit etwa drei Jahren eine lockere "Freundschaft plus" führen. Beide scheinen sich also bestens zu kennen, was ihnen im Wettbewerb sicherlich einen Vorteil verschaffen könnte.

Gestern überraschte Joyn die Fans mit der endgültigen Bekanntgabe aller Kandidatenpaare für die vierte Staffel. Neben Henna und Marc-Robin dürfen sich die Zuschauer auf große Namen freuen: Eva Benetatou (33) wollte gemeinsam mit Walentina Doronina (25) die Konkurrenz aufmischen, während Maurice Dziwak (27) zusammen mit seinem Vater Frank Dziwak für familiäre Momente sorgen sollte. Auch Max Bornmann mit Melina Hoch, Oliver Ginkel mit Paul Aubster sowie die YouTuber C-Bas und Chris Manazidis standen in den Startlöchern und versprachen reichlich Abwechslung im Forsthaus.

Joyn / Nadine Rupp Henna Urrehman und Marc-Robin Wenz, Teilnehmer von "Forsthaus Rampensau"

Instagram / marc.robiin Marc-Robin Wenz, Realitystar

Joyn Die "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidaten 2025