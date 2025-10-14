Noch vor Forsthaus-Ausstrahlung: Walentina schießt gegen Eva

Walentina Doronina (25) und Eva Benetatou (33) sorgen schon vor der Ausstrahlung der neuen Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" für Schlagzeilen. Die beiden Realitystars treten in dem Format als Team an, doch Harmonie scheint zwischen ihnen nicht zu herrschen. Unter einem Instagram-Post von Streaminganbieter Joyn kommentiert Walentina mit sarkastischem Unterton: "Das nächste Mal nehme ich als Begleitung meinen Hund Perry mit." Die Botschaft scheint klar zu sein: Die Zusammenarbeit mit Eva war wohl alles andere als erfreulich. Zudem folgen sich die beiden Frauen nicht auf den sozialen Medien.

In einem Reel, das Walentina auf ihrem eigenen Profil veröffentlicht, liefert sie weiteren Kontext zur Konstellation. Sie erklärt, dass sie und Eva als "Blindcouple" für das Format angefragt worden seien – beide wussten also nicht, mit wem sie in der Show zusammenarbeiten müssen. Zwar sei sie aus der Vergangenheit auf ähnliche Situationen vorbereitet gewesen, trotzdem zeigt sie sich enttäuscht über den Verlauf der Zusammenarbeit mit Eva. "Hätte ich mal was aus #CoupleChallenge gelernt...", schreibt der Germany Shore-Star zu seinem Beitrag.

Wie es für das Frauenduo im Format läuft – und ob sie sich trotz Unstimmigkeiten den Sieg holen können – bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch: Die vierte Staffel von "Forsthaus Rampensau Germany" verspricht dank ihres vielfältigen Casts jede Menge Drama und Unterhaltung. Mit dabei sind unter anderem Henna Urrehman und Marc-Robin Wenz, Maurice Dziwak (27) mit Vater Frank sowie Yeliz Koc (31) und Dilara Kruse. Doch auch Max Bornmann und Melina Hoch, die ehemaligen Make Love, Fake Love-Boys Oliver Ginkel und Paul Aubster sowie Gina Beckmann (25) und Leon Content (24) gehören zum vielversprechenden Teilnehmerfeld.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures, IMAGO / BOBO Collage: Walentina Doronina und Eva Benetatou

Anzeige Anzeige

Joyn / Nadine Rupp Eva Benetatou und Walentina Doronina, Teilnehmer von "Forsthaus Rampensau"

Anzeige Anzeige

Joyn Die "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidaten 2025