Erster Todestag: Fans erinnern rührend an Liam Payne (†31)

Ein Jahr ist vergangen, seit Liam Payne (†31) auf tragische Weise starb. Der ehemalige Sänger der weltberühmten Band One Direction kam im Oktober 2024 bei einem Sturz von einem Hotelbalkon in Argentinien ums Leben. Fans weltweit erinnerten am Donnerstag auf X an den emotionalen Verlust und betonten die Unvergänglichkeit seiner Musik und seines Einflusses. Posts wie "Seine Stimme und Energie werden niemals verblassen" oder "Wir verlieren zu viele junge Menschen an Drogen und psychische Probleme" zeigen die anhaltende Anteilnahme und Trauer seiner Anhängerschaft.

Seine Freundin Kate Cassidy sprach gegenüber Page Six über die schweren Monate nach Liams Tod. Sie offenbarte, in eine tiefe Depression gefallen zu sein und ihre Lebenslust verloren zu haben. Dennoch fand sie allmählich zurück ins Leben, indem sie eine Routine aus Sport und gesunder Ernährung einführte, um sowohl für sich selbst als auch für Liam weiterzumachen. Währenddessen wird Liams Nachlass, der umgerechnet 27,5 Millionen Euro umfasst, vorerst von seiner ehemaligen Partnerin Cheryl (42) verwaltet. Dieser Betrag soll Liam zufolge in einem Treuhandfonds seinem einzigen Sohn Bear zugutekommen. Freunde des Sängers berichteten, Liam habe immer großen Wert darauf gelegt, dass sein Sohn finanziell abgesichert sei.

Neben der emotionalen Tragweite beschäftigt der Fall weiterhin die Justiz in Argentinien. Der Sturz, der durch eine toxikologische Untersuchung auf Alkohol und Drogen zurückgeführt wurde, führte zur Anklage von fünf Personen – darunter der Manager des Hotels und ein Freund von Liam. Für die Fans ist jedoch sein künstlerisches Erbe bedeutender: Mit One Direction hatte Liam weltweit Erfolge gefeiert und ist für Millionen ein Symbol von Leidenschaft und Talent geblieben. Kate erinnert sich vor allem an sein mitfühlendes und fürsorgliches Wesen, welches ebenso ein Teil seines Vermächtnisses bleibt wie die unvergessliche Musik, die er hinterließ.

Imago Liam Payne, Sänger

IMAGO / News Licensing Kate Cassidy im Januar 2025

Getty Images Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson und Liam Payne, Mitglieder von One Direction