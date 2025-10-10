Bestätigt: Sie zieht zusammen mit Yeliz Koc ins Forsthaus

Viele Spekulationen umkreisten Yeliz Kocs (31) "Forsthaus Rampensau Germany"-Teilnahme. Nun gibt es endlich die offizielle Bestätigung. In der kommenden Staffel wird die TV-Bekanntheit mit ihrer Freundin Dilara Kruse antreten. In einer Pressemitteilung von Joyn zeigen sich die beiden Realitystars siegessicher. "Wir ziehen ein, um zu gewinnen. Dilara ist laut und trägt ihr Herz auf der Zunge. Yeliz ist ruhig, aber hat alles im Blick und scannt jeden Menschen. Wir ergänzen uns perfekt!", schwärmen die beiden Damen darin.

Jimi Blue Ochsenknecht (33), der ursprünglich als Duo-Partner von seiner Ex-Partnerin vorgesehen war, wurde aus der Teilnehmerliste gestrichen. Doch eventuell können sich die Fans auf einen Auftritt des Schauspielers im Forsthaus freuen, wie Yeliz erklärte: "Wir wissen ja nicht, ob er noch nachkommt. Der Plan ist ja, Dilara zieht mit mir ein und sobald Jimi dann rauskommt, tauschen sie." Ob es dazu gekommen ist, lässt die einstige Dschungelcamperin allerdings nicht durchsickern.

Kurz vor Beginn des Drehs wurde Jimi aufgrund einer offenen Hotelrechnung am Hamburger Flughafen verhaftet. Dieses unangenehme Ereignis sorgte dafür, dass der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) für die Show ausfiel. Laut Bild sollen der einstige Rapper und die Influencerin für ihre Teilnahme eigentlich eine saftige Gage von 80.000 Euro herausgehandelt haben, die dadurch jedoch ins Wasser fiel. Yeliz habe sogar die Schulden des 33-Jährigen bezahlt, um ihn zeitnah bei dem Projekt dabeizuhaben – ob das geklappt hat, wird sich in der Ausstrahlung zeigen.

