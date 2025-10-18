Fame Fighting: Pietro Lombardi und Laura zeigen sich vereint

Beim Fame Fighting-Event in Essen wurden die Blicke gleich zu Beginn auf Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) gelenkt. Die beiden – einst ein Paar – zeigten sich zum ersten Mal seit ihrer Trennung im August zusammen bei derselben Veranstaltung. Pietro, der gegen 15.30 Uhr eintraf, wurde direkt in den VIP-Bereich geführt. Laura folgte zwei Stunden später in einem auffälligen Outfit, lediglich kurz für Fotos auf dem roten Teppich verweilend. Überraschenderweise saß das ehemalige Paar dann während der Veranstaltung nebeneinander, was für Gesprächsstoff unter den Gästen sorgte. Zu ihrem Zusammensein blieben beide zurückhaltend, Pietro sagte lediglich: "Ist schon klar, dass man irgendwie so hingesetzt wird. Aber alles ist gut."

Neben dem Blitzlichtgewitter um das Wiedersehen verriet der Sänger auch persönliche Details. Er habe in den letzten Wochen fünf Kilogramm abgenommen und fühle sich durch regelmäßiges Training fit wie nie. "Ich mache Sport für mich, andere Frauen interessieren mich nicht", betonte Pietro im Gespräch mit Bild. Der Sänger, der schon seit sechs Jahren boxt, erzählte außerdem, dass er sich einen Kampf im Ring durchaus vorstellen könnte und bereits in Sparring-Sessions Gegner k.o. geschlagen habe. Eine aktive Teilnahme am Box-Event blieb jedoch aus, Pietro genoss den Abend stattdessen entspannt – und scheinbar nicht ohne kleine Erinnerungen an alte Zeiten.

Pietro und Laura waren in der Vergangenheit eng verbunden, nicht zuletzt durch ihre beiden gemeinsamen Kinder, Leano und Amelio, die zwei und ein Jahr alt sind. Trotz Trennung betonten sie in Interviews immer wieder, dass sie auch weiterhin miteinander in Kontakt bleiben, vor allem, um gemeinsam für ihre Söhne da zu sein. Ob das jüngste Aufeinandertreffen ein neues Kapitel in ihrer Geschichte eröffnet, bleibt ein Rätsel – doch die Fans spekulieren bereits über eine mögliche Wiederannäherung der beiden.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa bei Fame Fighting, Oktober 2025

IMAGO / BOBO Laura Maria Rypa bei "The Ultimate Hype"

IMAGO / nicepix.world Pietro Lombardi, Sänger