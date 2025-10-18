Christian Wolf äußert sich zu Romina Palms Therapiestunden

Romina Palm (26) hat kürzlich öffentlich gemacht, dass sie therapeutische Hilfe in Anspruch nimmt. Auf Instagram teilte das Model ihren Fans mit, dass sie oft von starker Traurigkeit geplagt wird und sich deshalb dazu entschlossen hat, Unterstützung zu suchen. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde auf dem Profil von Christian Wolf (30) wollten Fans nun wissen, wie er dazu steht, dass Romina zur Therapie geht. "Super", schrieb der Unternehmer direkt als erste Reaktion und fügte an, dass er nichts Persönliches über sie preisgeben möchte.

Stattdessen nutzte Christian die Gelegenheit, um auf allgemeine Erfahrungen einzugehen, die viele Menschen betreffen könnten. "Wir alle werden sehr in unserer Kindheit geprägt", erklärte er und betonte, dass der Einfluss früher Bindungstypen oft unbemerkt bleiben würde. Manche Eigenschaften, die sich daraus entwickeln, seien nicht immer förderlich und könnten später in Beziehungen oder im eigenen Leben Probleme verursachen. Der Unternehmer ermutigte dazu, diese Themen aufzuarbeiten, da dies sowohl für die persönliche Entwicklung als auch für zwischenmenschliche Beziehungen hilfreich sei.

Romina war in der Vergangenheit schon sehr offen über ihre Probleme und Sorgen. Die ehemalige Teilnehmerin von Germany's Next Topmodel, die bei ihren Fans als Social-Media-Star besonders beliebt ist, erzählte, dass sie sich lange Zeit allein mit ihren Gefühlen auseinandergesetzt habe. Schließlich kamen jedoch Zweifel auf, ob ihre Herangehensweise langfristig positive Auswirkungen auf ihr Leben und Umfeld haben würde. Dieser Schritt, sich professionelle Unterstützung zu holen, unterstreicht ihre Bereitschaft, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, was bei ihrer Community viel Zuspruch fand.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Hartenfelser Christian Wolf, Unternehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrem Baby Hazel, August 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Romina Palm, Influencerin

Anzeige