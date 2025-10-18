Daymian Weiß und Smilla Eckerle wohnen jetzt schon zusammen

Daymian Weiß und Smilla Eckerle haben offenbar keine Zeit vergeudet: Die beiden Realitystars sind nicht nur frisch verliebt, sondern wohnen auch schon zusammen. Der Germany Shore-Star verriet im Gespräch mit Promiflash, dass er seit dem ersten Tag ihrer Beziehung bei Smilla eingezogen ist. Die gemeinsame Wohnung befindet sich in Baden-Baden. "Wir wohnen schon zusammen. Seit Tag eins war ich bei ihr in Baden-Baden", erklärte Daymian gegenüber dem Magazin und fügte hinzu, dass er jeden Tag mit Smilla verbringen würde.

Der 21-Jährige betonte dabei, wie schnell die Beziehung der beiden sich entwickelt habe. Sogar seinen Kleiderschrank hat er bereits in der neuen Bleibe untergebracht. "Mein Schrank ist voll bei ihr. Wir machen alles zusammen. Das heißt, ich bin schon bei ihr eingezogen", berichtete Daymian. Diese Nähe geht jedoch auch mit Herausforderungen einher. Er gestand, dass er durch das Verhältnis zu Smilla den Kontakt zu seiner Familie vernachlässigt habe, da er so viel Zeit mit seiner Partnerin verbringe.

Schon vor einigen Monaten zeigte sich, wie aufmerksam und liebevoll Daymian sein kann. Für einen besonderen Kinoabend hatte der Reality-Star keine Kosten und Mühen gescheut. "Extra für die Dame – weil sie es hasst, im Kino zusammen mit anderen Menschen zu sein – den Kinosaal einfach ausgebucht. Wir schauen jetzt alleine den Film", verriet Daymian damals stolz in seiner Instagram-Story. Die Influencerin war überglücklich und genoss das exklusive Erlebnis sichtlich, während sie zufrieden in die Kamera lächelte.

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle, Realitystars

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß und Smilla Eckerle, Reality-TV-Teilnehmer

Instagram / daymianweiss Smilla Eckerle und Daymian Weiß im Juli 2025

