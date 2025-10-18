Kylie Kelce enthüllt eine strikte Erziehungsregel von Jason

Kylie Kelce (33) gewährte in ihrem Podcast "Not Gonna Lie" ehrliche Einblicke in die Erziehung ihrer und Jason Kelces (37) drei Töchter. Dabei verriet sie, dass ihr Ehemann – der ehemalige NFL-Star – strikte Regeln in Sachen Make-up aufgestellt hat, insbesondere, wenn es um Lippenstift geht. "Die Mädchen lieben Lippenstift", erzählte Kylie. "Dürfen sie ihn tragen? Nein. Papa ist strikt dagegen." Besonders die jüngste Tochter Bennett scheint jedoch eine große Faszination für alles zu haben, was an "Lipic", wie die Kinder es nennen, erinnert – und greift dafür auch schon mal zu ungiftigen Kreide- oder Klebestiften.

Kylie erzählte außerdem, wie ihre Tochter Bennett eines Tages neugierig fragte, warum Lippenstift Menschen schöner mache. "Sie meinte: 'Mama, warum macht Lipic dich schön?'", berichtete Kylie im Podcast. Daraus entwickelte sich eine typische "Warum"-Fragerunde, in der sie geduldig erklärte, dass Lippenstift manchmal einfach dazu diene, sich ein bisschen schick zu machen. Die Erziehung der Kelce-Töchter sei insgesamt von klaren Regeln geprägt, so Kylie weiter. Schon im Juli hatte sie in einem Gespräch mit Kelly Ripa (55) verraten, dass auch für die Zukunft der Kinder strikte Handyregeln geplant seien: Statt eigener Mobiltelefone sollen die Mädchen sogenannte "Küchenhandys" nutzen, die nur im Erdgeschoss des Hauses erlaubt sind.

Hinter der medienpräsenten Familie Kelce steht ein starkes Team, das großen Wert auf Bodenständigkeit legt. Jason, der durch seine erfolgreiche Footballkarriere in den USA Berühmtheit erlangte, und Kylie, die in ihrem Podcast offen über das Familienleben spricht, möchten ihre Töchter behütet und kindgerecht aufwachsen lassen – frei von gesellschaftlichem Druck, Äußerlichkeiten und dem Zwang, "erwachsen" zu wirken. Seit Jahren sind die beiden ein eingespieltes Paar, das die Höhen und Tiefen des Elternseins mit Humor, Gelassenheit und gegenseitigem Respekt meistert.

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliotte, Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce im Jahr 2018

