Ex Aaron fordert Hälfte von Denise Richards' OnlyFans-Gewinn

Denise Richards (54) und ihr Noch-Ehemann Aaron Phypers liefern sich derzeit einen heftigen Streit vor Gericht. Wie Page Six berichtet, fordert Aaron nun die Hälfte der Einnahmen, die die Schauspielerin über ihre OnlyFans-Seite erzielt. Er behauptet, dass er ihr "geholfen hat, ihren OnlyFans-Account aufzubauen" und "die geistigen Eigentumsrechte an den meisten, wenn nicht allen, Fotos hält, die auf ihrer Seite verwendet werden." Laut Gerichtsunterlagen belaufen sich die monatlichen Einnahmen von Denise auf beeindruckende 200.000 bis 300.000 Dollar. Aaron, der nach eigenen Angaben zahlungsunfähig ist und mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, argumentiert, dass er ein Anrecht auf die gemeinsam erwirtschafteten Einkünfte habe.

Die Spannungen zwischen dem ehemaligen Paar gehen jedoch weit über finanzielle Forderungen hinaus. Denise hat eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex beantragt, die sie nun auf fünf Jahre verlängern möchte. Grund dafür seien Vorfälle häuslicher Gewalt. Die "Wild Things"-Bekanntheit schilderte vor Gericht, dass Aaron sie im Mai, während sie sich von einem medizinischen Eingriff erholte, körperlich angegriffen habe. Dabei habe sie unter anderem Verletzungen am Kopf und ein blaues Auge erlitten. Aarons Reaktion auf die Vorwürfe? Er erklärte, Denise neige dazu, leicht blaue Flecken zu bekommen, und wies die Anschuldigungen vehement zurück. Gleichzeitig erhob er seinerseits Vorwürfe, sie habe schädlichen Konsumgewohnheiten nachgegeben.

Denise und Aaron hatten 2018 geheiratet und schienen zunächst ein harmonisches Paarleben zu führen. Doch die turbulente Beziehung geriet immer wieder in die Schlagzeilen, bevor schließlich das Ehe-Aus kam. Fans der Reality-TV-Show Real Housewives of Beverly Hills, in der Denise einen Platz im Rampenlicht fand, spekulierten schon länger über Spannungen zwischen den beiden. Der Streit um den OnlyFans-Verdienst ist nur ein weiterer Streitpunkt in einer ohnehin schon angespannten Trennung. Während Denise sich darauf konzentriert, ihre Karriere auf verschiedenen Plattformen weiter aufzubauen, kämpft Aaron offenbar mit den Konsequenzen ihrer Trennung und der finanziellen Unsicherheit, die sie für ihn bedeutet.

