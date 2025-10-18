Nach Promi BB: Sarah-Jane arbeitet weiter in der Altenpflege

Sarah-Jane Wollny (27) ist nicht länger Teil von Promi Big Brother. Am Mittwochabend wurde die TV-Bekanntheit von den Zuschauern aus der Sat.1-Realityshow gewählt und musste den TV-Knast verlassen. Doch das ist für Sarah-Jane kein Problem, wie sie kurz darauf der Bild verriet: "Ich werde weiterhin meinen Hauptberuf in der Altenpflege ausüben und die TV-Jobs nur nebenher." Die Reality-Darstellerin hat eine Ausbildung zur Fachkraft für Altenpflege abgeschlossen und arbeitet als Sozialassistentin. "Mein Job erfüllt mich – und er ist ein perfekter Ausgleich zum öffentlichen Leben", erklärte sie.

Die Zeit im TV-Container sei für Sarah-Jane dennoch wertvoll gewesen: "Was mir bleibt, ist die Erfahrung, bei 'Promi BB' mitgemacht zu haben." Dabei habe sie gelernt, mit sehr wenig auszukommen, was sie als "hilfreich" für ihren Alltag empfindet. Ihren vorzeitigen Auszug nahm sie gelassen. In einer großzügigen Geste lehnte sie zuvor im Container sogar den Nominierungsschutz ab, um ihren Mitbewohnern mehr Lebensmittel zu gönnen: "Die anderen können sich satt essen. Dafür bin ich gerne rausgeflogen."

Nach ihrem Auszug freute sich Sarah-Jane besonders darauf, ihre Großfamilie wiederzusehen. "Mein erster Gedanke war: Endlich kann ich meine Familie wieder sehen", sagte sie. Ihre Mutter Silvia Wollny (60), die 2018 selbst "Promi Big Brother"-Siegerin wurde, sei stolz auf ihre Tochter und lobte ihren Einsatz. Auch ihre Freundschaft zu Laura (30) war für die gebürtige Rheinländerin in der Show von großer Bedeutung. "Laura und ich waren Bezugspersonen und immer füreinander da", erklärte sie. Im Finale drückt sie vor allem ihr und Jimi Blue Ochsenknecht (33) die Daumen: "Für sie würde ich auch anrufen."

Joyn / Marc Rehbeck Sarah-Jane Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, 2025

Joyn Laura Blond und Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother", 2025