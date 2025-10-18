Juliano vs. Tobias: Er gewinnt das erste Fame-Fighting-Duell

Es ist entschieden: Beim dritten Ableger von Fame Fighting, der bei Bild übertragen wird, trafen Juliano Fernandez und Tobias Pietrek zum heiß erwarteten Rückkampf aufeinander – und nach drei intensiven Runden stand der Sieger fest. Im Ring ließen beide nichts anbrennen, doch am Ende waren sich die Punktrichter offenbar einig: Der erste Gewinner des Abends ist Tobias. Damit holt sich der Box-Kämpfer auch im zweiten direkten Duell den Erfolg gegen den Reality-TV-Star.

Nach dem Kampf zeigte sich Tobias zufrieden mit seiner Leistung. Auch Juliano bekam ein kleines Lob ab. "Er hat mehrmals getroffen, so wie letztes Mal. Aber ich bin meinen Game-Plan gefahren", kommentierte er seinen Sieg. Und was hat Juliano zu seiner Niederlage gesagt? "Diesmal war er stärker – aber noch einen Rückkampf sehe ich nicht", erklärte er. Doch offenbar ist der Ex-Partner von Sandra Janina mit der Entscheidung der Punktrichter nicht sonderlich zufrieden gewesen. "Ich habe nie im Leben drei Runden verloren", stellte er klar, betonte aber im nächsten Satz: "Ich nehme das natürlich sportlich. [...] Es war eine geilere Schlacht als letztes Mal. Respekt an Tobi."

Schon vor dem großen Kampf hatte Juliano fest entschlossen gewirkt. Im Interview mit Promiflash sagte der Reality-TV-Star: "Ich will unbedingt einen Rückkampf haben, weil ich das letzte Mal verloren habe. Es wäre doof, gegen jemand anderen zu kämpfen." Um besser vorbereitet zu sein, setzte er dieses Mal auf eine neue Taktik. Anders als im vergangenen Jahr, als er in nur zwei Monaten 14 Kilogramm abnehmen musste und nur darauf achtete, "nicht Knockout zu gehen", trainierte er diesmal gezielt in seiner Gewichtsklasse und legte besonderen Wert auf Technik. "Ich bin mir sehr sicher, dass ich dieses Jahr gut abschneiden werde", zeigte sich Juliano noch voller Hoffnung.

Imago Juliano Fernandez und Tobias Pietrek im Jahr 2024

Imago Tobias Pietrek, Juliano Fernandez und Eugen Lopez im November 2024

Instagram / julianofernandezz Juliano Fernandez, Realitystar

