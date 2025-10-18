Esther Sedlaczek plaudert aus: Das stört sie an ihrem Mann

Esther Sedlaczek (39) lässt selten tief in ihr Privatleben blicken – jetzt hat die Moderatorin eine Ausnahme gemacht. In einem Gespräch mit Frau im Spiegel sprach sie ungewohnt offen über ihren Ehemann. "Mein Mann hat immer die rosarote Brille auf. Für ihn ist alles toll, was ich mache", verriet sie. Ist das denn etwa eine schlechte Eigenschaft? Offenbar fehlt es Esther an konstruktiver Kritik: "Ich frage ihn schon gar nicht mehr nach Feedback. Komplimente kann ich nur schwer annehmen. Kritik wiederum finde ich sehr hilfreich."

Denn aus dem Lob des Partners kann die dreifache Mutter nicht immer Kraft ziehen. Parallel läuft beruflich einiges in Esthers Leben: Seit 2021 führt die Tochter von Sven Martinek (61) durch die ARD-Sportschau und ist für Fußball-Großereignisse wie WM, EM und die Olympischen Spiele tätig. Seit 2022 moderiert sie zusätzlich den "Quizduell-Olymp" im Ersten. Dabei schwingt oft auch der Familienalltag mit. "Wenn ich die 'Sportschau' mache, habe ich den ganz Kleinen oft dabei, die Großen auch manchmal bei der Aufzeichnung für 'Quizduell-Olymp'", plauderte sie in dem Interview aus.

Esthers Vater Sven zeigte sich in den vergangenen Wochen ganz besonders stolz auf seine Tochter. Im Gespräch mit Bunte schwärmte er: "Sie ist einfach locker, nicht so gluckenmäßig." Er beschrieb die Moderatorin als moderne und entspannte Mama, die sich nicht von Stress aus der Ruhe bringen lässt. Besonders beeindruckte den stolzen Großvater, wie schnell Esther nach der Geburt ihres dritten Kindes wieder ins Berufsleben einstieg. An seine Rolle muss sich der Schauspieler offenbar noch ein wenig mehr gewöhnen. "Da muss ich immer zweimal hinhören, wenn die Kinder mich 'Opa' nennen", schmunzelte er und fügte hinzu: "Aber es ist ein wunderschönes Gefühl."

Getty Images Esther Sedlaczek, Moderatorin

Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek und Sven Martinek, Oktober 2024