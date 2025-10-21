Ehevertrag könnte die Scheidung von Lori Loughlin bestimmen

Lori Loughlin (61) und Mossimo Giannulli (62) leben seit mehreren Monaten getrennt, und ein entscheidender Punkt ihrer Scheidung könnte nun ein Ehevertrag werden. Nach Informationen von TMZ beinhaltet der von beiden unterschriebene Vertrag, dass das Vermögen der Eheleute strikt voneinander getrennt bleibt. Mossimo, der bereits bei der Hochzeit 1997 über ein Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar verfügte, soll auf diese Regelung bestanden haben. Ob der Vertrag später angepasst wurde, ist unklar. Lori selbst hat sich bislang nicht als "Single" bezeichnet, was möglicherweise mit dieser Entwicklung zusammenhängt.

Berichten zufolge ist die Schauspielerin, die durch die Serie Full House berühmt wurde, zutiefst erschüttert über die Trennung, die für sie das Ende einer fast 30-jährigen Beziehung bedeutet. Lori soll sich gewünscht haben, dass nach der gemeinsamen Zeit im Gefängnis infolge des sogenannten Varsity Blues Skandals Veränderungen innerhalb der Ehe eintreten würden – jedoch blieb das aus. Während Mossimo offenbar seinem gewohnten Leben nachgeht, konzentriert sich Lori auf die Beziehung zu ihren beiden Töchtern und verbringt intensiv Zeit mit ihnen.

Das Paar erlebte bereits in der Vergangenheit schwierige Zeiten, insbesondere im Zusammenhang mit dem College-Bestechungsskandal, bei dem sie beide verurteilt wurden. Lori stützte sich damals auf ihre Familie, insbesondere auf ihre Kinder, um mit den Konsequenzen umzugehen. Insider berichten, dass belastendes Material, das Lori auf Mossimos Handy entdeckt haben soll, eine große Rolle für das Zerbrechen der Ehe gespielt hat. Trotz der aktuellen Situation lebt die Schauspielerin weiterhin in ihrem Haus in Los Angeles, während Mossimo regelmäßig in anderen Anwesen gesehen wird.

Getty Images Lori Loughlin, Schauspielerin

Getty Images Olivia Jade Giannulli, Lori Loughlin und Isabella Rose Giannulli

Getty Images Lori Loughlin mit Ehemann Mossimo Giannulli in Boston