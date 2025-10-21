Bushido und Anna-Maria Ferchichi haben Dubai-Haus verkauft

Anna-Maria Ferchichi (43) und Bushido (47) haben ihre Villa in Dubai verkauft – und das offenbar blitzschnell. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" schildert die Familienmutter: "Wir haben ein Angebot bekommen und wir haben gesagt: 'Das machen wir.'" Ferner verrät die Influencerin zudem, wer ihr Luxusdomizil nun sein Eigentum nennen darf: "Jetzt haben wir unser Haus an einen Doktor aus London verkauft. Der freut sich schon wahnsinnig." Der Deal ist laut Anna-Maria bereits durch, stattgefunden hat er in Dubai, wo die beiden mit ihren Kindern leben.

Im Gespräch gibt die Achtfachmama weitere Details: Die Villa ging mit "Wahnsinnsgewinn" weg, trotzdem ist die Zukunft am Golf offen. "Ich möchte hier kein Haus mehr kaufen", behauptet Anna-Maria im Podcast. Vor allem die Sommer bezeichnet sie als klaren Standortnachteil, denn die Hitze lege das Familienleben über Monate lahm. Mit Bushido habe sie daher auch eine Rückkehr nach Deutschland diskutiert. Gleichzeitig betont sie: "So ganz traue ich mich noch nicht, denn ich fühle mich hier sehr wohl. Ich habe hier tolle Menschen kennengelernt."

Anna-Maria und Bushido haben sieben gemeinsame Kinder. Zudem ist die Schwester von Sarah Connor (45) Mutter eines weiteren Sohns aus einer früheren Beziehung. In einem Interview mit RTL plauderten die Eltern aus, dass sie sich trotz Großfamilie weiteren Nachwuchs durchaus vorstellen könnten: "Das Thema ist für uns nicht beendet." Wegen der Komplikationen bei der letzten Schwangerschaft und Anna-Marias Alters käme jedoch nur eine Leihmutterschaft infrage.

ActionPress / Frederic Kern / Future Image Bushido und Anna-Maria Ferchichi, September 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido, Anna-Maria Ferchichi und ihre Familie im Thailand-Urlaub

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2024