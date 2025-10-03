Nach 28 Jahren Ehe: Lori Loughlin und Mossimo sind getrennt

Nach fast 28 Jahren Ehe haben Lori Loughlin (61) und Mossimo Giannulli (62) beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Die Schauspielerin und der Designer sind aktuell räumlich getrennt und legen eine Pause in ihrer Beziehung ein. Laut der Sprecherin der "Full House"-Darstellerin, Elizabeth Much, gibt es bislang keine rechtlichen Schritte, wie sie dem Magazin People bestätigte. Auf die zuletzt aufkommenden Spekulationen hin erklärten Insider zudem, dass es sich um eine schwierige Zeit für beide handelt.

Das Paar, das gemeinsam zwei Töchter großgezogen hat, galt lange als eines der beständigsten in der Promiwelt. In den letzten Jahren jedoch gerieten die beiden immer wieder in die Schlagzeilen, insbesondere nachdem sie 2020 wegen ihrer Verwicklung in einen Universitäts-Bestechungsskandal verurteilt wurden. Trotz der Turbulenzen standen Lori und Mossimo bislang stets zusammen und unterstützten sich gegenseitig in diesen schweren Zeiten. Warum es nun zu Differenzen kam, bleibt bisher unklar, doch Bekannte berichten, dass beide derzeit dabei sind, Klarheit über die Zukunft ihrer Beziehung zu gewinnen.

Lori, die seit jeher als Familienmensch bekannt ist, hat in Interviews in der Vergangenheit oft über die Bedeutung von Zusammenhalt gesprochen. Während Mossimo sich nach dem Skandal größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, kehrte die Schauspielerin im letzten Jahr ins Rampenlicht zurück und widmete sich neuen Projekten. Es bleibt abzuwarten, wie sich ihre Lebenswege weiter gestalten werden – ob als getrennte Partner oder mit einem versöhnlichen Neuanfang. Die Hoffnung ihrer Fans auf ein respektvolles Verhältnis scheint jedenfalls gefestigt.

ActionPress/Backgrid Mossimo Giannulli und Lori Loughlin in Boston, 2019

Getty Images Mossimo Giannulli und Lori Loughlin, 2001 in Hollywood

ActionPress/Backgrid Lori Loughlin und Ehemann Mossimo Giannulli