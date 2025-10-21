"Bin eine Mami": Kim Virginia und Nikola sind Welpen-Eltern

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben Grund zur Freude: Das Reality-TV-Paar verkündete kürzlich eine große Neuigkeit auf Instagram. Kim Virginia kündigte zunächst geheimnisvoll ein "großes Announcement" an und ließ ihre Fans damit rätseln. Doch die Überraschung könnte nicht süßer sein: Die beiden sind jetzt stolze Besitzer von zwei Dalmatinerwelpen. In einem Video, das sie auf der Plattform teilten, sieht man die beiden strahlend lachen, während sie die niedlichen Hunde in die Kamera halten. "Ich bin eine Mami!", schrieb Kim Virginia unter den entzückenden Clip.

Zahlreiche Fans der beiden reagierten begeistert auf die Welpen-News und überhäuften das Paar mit lieben Worten in der Kommentarspalte. "So Zucker!" oder "Wie süß sind die denn bitte!" schrieben viele User. Doch es gab nicht nur positive Rückmeldungen. Einige kommentierten kritisch und äußerten Bedenken, ob das Paar den Bedürfnissen der aktiven Dalmatiner-Rasse gerecht werden könne. "Mit den beiden Mäuschen steht die Weltreise aber so was von auf der Kippe!", schrieb ein User mit Blick auf Kim Virginia und Nikolas Lifestyle, der von Reisen und Jetset geprägt ist. Andere mahnten: "Was sollen die in Dubai, ohne dass die richtig ausgelastet werden?"

Neben dem Welpen-Glück bestimmten zuletzt auch Fragen rund um die Eheschließung von Kim Virginia und Nikola die Schlagzeilen. Die Reality-TV-Darstellerin richtete sich in einer Instagram-Story direkt an ihre Follower und stellte klar: "Wir müssen das Ganze nicht in Deutschland beglaubigen lassen." Sie betonte, dass die Ehe weltweit anerkannt werde, solange beide nicht in Deutschland leben. "Ich dachte, ich habe das jetzt schon so zwei-, dreimal erklärt", sagte die TV-Bekanntheit sichtlich genervt.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung mit ihren Dalmatinerwelpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung mit einem ihrer Dalmatinerwelpen, Oktober 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025