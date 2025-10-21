Liebescomeback? Romeo Beckham teilt Foto mit Ex Kim Turnbull

Ist das Liebescomeback damit offiziell? Romeo Beckham (23) hat scheinbar angedeutet, dass er und Kim Turnbull wieder ein Paar sind. Nach einer sechsmonatigen Trennung teilte der Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) ein vertrautes Foto mit dem Model in seiner Instagram-Story. Zuvor gab es bereits Spekulationen über eine Wiedervereinigung der beiden, nachdem Romeo mehrere Posts von Kim geliket hatte. Die beiden wurden zuletzt außerdem gemeinsam beim Formel-1-Grand-Prix in Singapur gesichtet, was die Gerüchte weiter befeuerte. Nun scheint klar: Ihre Liebe hat eine zweite Chance bekommen.

Die Trennung im April kam, als Kims Name in den familiären Streit zwischen Romeo und seinem ältesten Bruder Brooklyn (26) sowie dessen Ehefrau Nicola (30) genannt wurde. Es wurde behauptet, Kim sei von Nicola als Auslöser des Konflikts dargestellt worden. Doch nahe Quellen widersprachen vehement und bezeichneten die Trennung des Paares als unabhängig von den Familienquerelen. Die Beziehung der beiden sei vor allem an ihren vollen Terminkalendern und den vielen Reisen gescheitert. Nun scheinen die Umstände sich gebessert zu haben, und das Paar kann an seine siebenmonatige Beziehung anknüpfen.

Schon vor zwei Wochen heizte Romeo die Gerüchte um ein Liebescomeback kräftig an. Damals konnte der Fußballer es nicht lassen, mit einem schmelzenden Emoji unter Kims Urlaubsfotos aus Bali zu kommentieren. Besonders ein Instagram-Bild von Kim im blauen Bikini sorgte in den sozialen Medien für Aufsehen. In ihrem Beitrag schwärmte die DJane außerdem von ihrem Traum, eines Tages in einem kleinen Haus im Dschungel zu leben.

ActionPress / Laurent VU / SIPA Romeo Beckham und Kim Turnbull, März 2025

Instagram / romeobeckham Kim Turnbull und Romeo Beckham, Oktober 2025

Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025