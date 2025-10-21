So deutlich war Jimi Blue Ochsenknechts Promi-BB-Sieg

Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist der strahlende Gewinner der 13. Staffel von Promi Big Brother. Im großen Live-Finale am 20. Oktober 2025 konnte der Schauspieler die Zuschauer klar von sich überzeugen und gewann laut joyn.de mit 54,91 Prozent der Stimmen. Sein Finalsieg war ein Duell gegen Modeschöpfer Harald Glööckler (60), der mit 45,09 Prozent den zweiten Platz belegte. Damit krönt sich Jimi Blue nicht nur zum Liebling der Zuschauer, sondern setzt ein starkes Highlight in diesem Jahr.

In den vergangenen zwei Wochen mussten nach und nach zahlreiche prominente Mitbewohner wie Désirée Nick (69) und Marc Terenzi (47) das berühmte Haus verlassen, bis nur noch sechs Finalisten übrig blieben. Die 16 Tage umfassende Staffel, in der die Kandidaten unterschiedlichste Herausforderungen im sogenannten "Rohbau" meisterten, fand mit Jimi Blues Sieg ihren krönenden Abschluss. Harald Glööckler zeigte sich im Finale zwar kämpferisch, doch am Ende reichten seine Stimmen nicht aus, um den einstigen "Wilden Kerl" zu schlagen. Die Zuschauer lobten Jimi Blues Authentizität und seine humorvolle Art während der gesamten Staffel.

Für Jimi Blue wurde die Finalnacht zudem emotional, denn sowohl seine Familie als auch eine besondere Begegnung mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31) bewegten die Herzen vieler. Die beiden, die ein gemeinsames Kind haben, fielen sich nach der Verkündung seines Sieges unter Tränen in die Arme – ein intimer Moment, der zeigte, dass trotz Trennung familiärer Zusammenhalt Priorität hat. Auch Jimi Blues Mutter Natascha Ochsenknecht (61) war in der Arena anwesend und umarmte ihren Sohn stolz. Der Zusammenhalt rückte an diesem Abend genauso in den Fokus wie der Sieg selbst.

Joyn / Willi Weber Jimi Bluue Ochsenknech, "Promi Big Brother 2025"-Sieger

Joyn / Willi Weber Die "Promi Big Brother"-Bewohner, Oktober 2025

Joyn / Willi Weber Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, "Promi Big Brother"-Finale