Nach Titelverlust: Sarah Ferguson ändert Social-Media-Namen

Nach der medienwirksamen Titel-Bombe von Prinz Andrew (65) hat seine Exfrau Sarah Ferguson (66), die auch Fergie genannt wird, reagiert: In den sozialen Netzwerken tritt sie künftig unter neuem Namen auf. Auf X nennt sich Fergie nun "sarahMFergie15" statt "SarahTheDuchess". Auf Instagram bleibt sie bei "SarahFerguson15". Damit verzichtet sie fortan darauf, den Zusatz "Herzogin von York" im Netz zu führen.

Andrew hatte am 17. Oktober offiziell bekanntgegeben, seine royalen Titel und Ehrenbezeichnungen nicht mehr zu verwenden. Seine Entscheidung erfolgte vor dem Hintergrund erneuter Kritik an den Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66). Auf der Website der königlichen Familie wurde Andrews Änderung bereits sichtbar, indem "Duke of York" aus seiner Biografie entfernt wurde. Auch Fergie, die den Titel "Duchess of York" nach der Scheidung von Andrew im Jahr 1996 behielt, trennt sich nun aufgrund neuer Anschuldigungen von ihrem Titel. Zuletzt berichteten The Sun und The Mail on Sunday über eine E-Mail von 2011, in der Sarah den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey als "Freund" lobte.

Sarah und Andrew waren trotz ihrer Scheidung stets in enger Verbindung, lebten gemeinsam auf dem Royal Lodge-Anwesen in Windsor. "Ich gehe ein und aus, und er geht ein und aus. Und nein, wir sind nicht verheiratet. Wir sind sehr glücklich mit der Art, wie es ist", sagte Sarah 2016 in einer australischen Radioshow. Gemeinsam zogen sie ihre beiden Töchter Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) groß. Öffentlich äußerte sich Fergie zudem stets loyal und unterstützend zu Andrew, selbst inmitten der Kontroversen um seine Verbindungen zu Jeffrey.

Getty Images Sarah Ferguson, britische Royal

Getty Images Sarah Ferguson und Ghislaine Maxwell in New York City, 2003

Getty Images Prinz Andrew und Sarah Ferguson, Februar 2024