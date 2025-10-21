Tanja Makarić verrät: Schwangerschaft ist härter als gedacht

Tanja Makarić (28), bekannt als Social-Media-Star, durchlebt gerade eine besonders aufregende Zeit: Sie erwartet ihr erstes Kind. Dennoch gibt sie offen zu, dass die Schwangerschaft auch ihre Herausforderungen mit sich bringt. In einer Instagram-Story sprach sie kürzlich über ihre Erfahrungen. Das Baby zu spüren, sei für sie "das Schönste überhaupt". Doch gleichzeitig gesteht sie, wie schwer sie die körperlichen Veränderungen empfindet. Vor allem die Gewichtszunahme sei für sie eine Herausforderung, obwohl sie bewusst betont, wie normal dieser Prozess ist. "Manchmal denkt man, man klingt undankbar. Aber es ist schwer", so Tanja ehrlich.

Sie erklärt weiter, dass sie sich die Schwangerschaft stets als eine anstrengende Phase vorgestellt hat, aber nicht in dem Ausmaß, wie sie es nun erlebt. Den Dialog mit ihren Fans nutzt sie, um die Ambivalenz ihrer Gefühle zu teilen. Einerseits fühlt sie eine unbeschreibliche Verbundenheit zu ihrem Baby, andererseits ist der hormonelle und körperliche Wandel überwältigend. Obwohl sie für die Erfahrung, ein Kind zu erwarten, zutiefst dankbar ist, fällt es ihr schwer, über die belastenden Aspekte zu sprechen: "Manchmal denke ich mir, kann ich das jetzt sagen? ... Man klingt undankbar", fragt sie sich in ihrer Story. Ihre Offenheit zeigt, wie schwierig es manchmal ist, Ehrlichkeit und Zurückhaltung in Einklang zu bringen.

Die sportliche Influencerin teilt bereits seit Jahren ihr Leben mit ihren vielen Followern. Sie spricht oft darüber, wie wichtig ihr Körperbewusstsein und eine positive Selbstwahrnehmung sind. Vielleicht macht gerade das die Umstellung für sie so herausfordernd: sich mit einem veränderten Körper auseinanderzusetzen, der ganz neue Anforderungen stellt. Ihre authentische Art und ihre Offenheit schaffen jedoch eine Nähe zu ihrer Community, die sie gerade wegen ihrer ehrlichen Einblicke ins Mutterwerden sehr schätzen. Tanja scheint entschlossen, diesen neuen Lebensabschnitt mit eben jener Stärke und Offenheit zu meistern, die sie bereits auszeichnet.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin