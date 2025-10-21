Menowin Fröhlichs Freundin darf sich Senay nicht nähern

Ein Gerichtsbeschluss des Amtsgerichts Darmstadt sorgt dafür, dass Ronja, die neue Freundin von Menowin Fröhlich (38), Abstand zu seiner Noch-Ehefrau Senay Ak (34) halten muss. Laut der Entscheidung in einer "Gewaltschutzsache", wie RTL berichtet, darf sich Ronja Senay nicht auf weniger als 100 Meter nähern. Zudem ist es ihr untersagt, die Wohnung von Senay zu betreten oder über Telefon, E-Mail oder andere Kommunikationsmittel Kontakt aufzunehmen. Senay äußerte sich erleichtert: "Ich möchte mit dieser Person absolut nichts zu tun haben und bin froh, dass das Gericht meinem Antrag so schnell gefolgt ist."

Der Gerichtsbeschluss beinhaltet jedoch eine Ausnahme – Kontakte, die im Zusammenhang mit der Übergabe der Kinder stehen, dürfen stattfinden. In Bezug darauf zeigt sich Senay besorgt: "Darauf bin ich gespannt. Ich hoffe, dass es da keine Probleme gibt." Ein vollständiges Umgangsrecht wird laut Senay Anfang November gerichtlich behandelt. Durch die schwierigen Trennungsumstände fühlt sich Senay, wie sie im Sommer in einem RTL-Interview erklärte, gedemütigt, blickt aber dennoch nach vorn. Sie möchte die turbulente Zeit hinter sich lassen und ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen.

In ihrer Rolle als Mutter von fünf Kindern plant Senay ebenfalls, Schritte für sich selbst zu unternehmen. Sie erzählte, wie sehr die Schwangerschaften ihren Körper verändert haben und dass sie medizinische Eingriffe plant, um sich wieder wohler zu fühlen. "Nach fünf Schwangerschaften hat sich vieles verändert. Ich möchte die Spuren dieser intensiven Zeit hinter mir lassen", sagte sie gegenüber RTL. Die Sängerin und Ex-Partnerin des Reality-TV-Stars Menowin Fröhlich gibt an, nun endlich auf eigenen Beinen stehen zu wollen und ihre Zukunft selbstbestimmt zu gestalten.

Instagram / senayfroehlich Şenay Fröhlich, 2020

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich mit seiner Freundin Ronja, 2025

Instagram / senayfroehlich Senay und Menowin Fröhlich, November 2018