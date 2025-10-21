Unangenehm? Temptation-Melissa schwärmt von Bl*wjob-Künsten

Melissa Heitmann (29) gewährt bei Temptation Island V.I.P. tiefe Einblicke. In der aktuellen Folge spricht sie mit einigen Verführern offenherzig über ihr Sexleben mit ihrem Freund – und gerät dabei ins Schwärmen. Besonders lobt sie ihre eigenen Fähigkeiten beim Oralverkehr. Ihrem Partner Marwin Klute ist das viel zu intim. "Bis zu einem gewissen Punkt kann man übers Bettleben sprechen, aber wie kann man das im TV vor ganz Deutschland so krass ausschmücken?", beschwert er sich auf Instagram. Viele Zuschauer pflichten ihm bei und nennen Melissas Sextalk "unangenehm" und "too much". Auch Marwins Co-Star Aleks Petrovic (34) stärkt ihm den Rücken. Er kommentiert: "Stell dir vor, es wäre andersherum so…"

Melissa selbst bezieht ebenfalls Stellung zu ihren Aussagen in der Show – und gesteht sich einen Fehler ein. "Diese Gespräche waren sehr cringe zu sehen, das bereue ich auch im Nachhinein", gibt sie auf Instagram zu und betont: "Das war völlig unnötig und tut mir leid!" Als Partner sei es natürlich nicht schön, diese Gespräche mit anzusehen. "Ich habe mich einfach sehr wohlgefühlt, war sehr betrunken [...] und habe nicht nachgedacht", erklärt sie sich.

Nicht nur Melissa eckt in der aktuellen Folge mit Aussagen an – auch Marwin bekommt von vielen Zuschauern negatives Feedback. In einer Sequenz teilt er seine Ansichten bezüglich der Anzahl der Sexualpartner bei Frauen. "Wenn da eine ankommt mit x-beliebigen Typen, das ist natürlich schon ein Abturner", ist er sich sicher. Auf Instagram häufen sich Kommentare wie "Licht an, aber keiner zu Hause" oder "Es geht doch nichts über das gute alte Messen mit zweierlei Maß".

Instagram / melissa.heitmann Melissa Heitmann, Realitystar

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten Melissa Heitmann und Marwin Klute

Instagram / marwin.klute Marwin Klute, Reality-TV-Darsteller