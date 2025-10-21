Herzschmerz pur: Lori Loughlin ist nach der Trennung am Ende

Lori Loughlin (61) durchlebt derzeit eine äußerst schwere Zeit nach ihrer Trennung von Ehemann Mossimo Giannulli (62), mit dem sie fast 28 Jahre verheiratet war. Die Full House-Darstellerin, die angeblich diejenige war, die die Trennung initiiert hat, dachte ursprünglich, die räumliche Trennung von ihrem Mann sei lediglich eine vorübergehende Pause. Doch Mossimos Verhalten spricht eine andere Sprache. Im Gespräch mit dem National Enquirer zeichnete eine Quelle ein düsteres Bild: "Mossimo hat die Ehe völlig abgehakt." Während Lori in Los Angeles bleibt, hat Mossimo scheinbar endgültig das gemeinsame Leben hinter sich gelassen und lebt nun in ihrem Haus in Idaho. "Lori gibt sich alle Mühe, tapfer zu bleiben, aber das Ausmaß ihrer Enttäuschung und Demütigung ist enorm – Mossimo hat sich komplett aus der Ehe zurückgezogen", verriet die Quelle laut OK! News.

Lori habe "alles getan", um die Beziehung zu retten, besonders nachdem der College-Betrugsskandal 2020/2021 ihr Leben auseinandergerissen habe. Sie habe geglaubt, eine Pause würde beiden zeigen, wie viel sie einander bedeuten. Doch der Eindruck ist ein anderer: "Er schaut nicht bei ihr vorbei", habe ihr "keinerlei Hinweis gegeben, dass er sich jemals versöhnen will". Freunde und ihre Töchter seien wohl in Sorge: "Sie ist am Boden zerstört und kann nicht aufhören zu weinen. Sie ist ein einziges Wrack." Besagter Vertrauter gibt hingegen Entwarnung, es werde "keinen Zusammenbruch" geben: "Sie ist eine starke Frau und wird das mit Hilfe ihrer Liebsten durchstehen." Zu allem Übel gaben obendrein Sichtungen von Mossimo mit der 32-jährigen Stylistin Hannah Harrison Anlass zu Gerüchten. Hannah erklärte allerdings gegenüber Us Weekly zu den gemeinsamen Auftritten mit Mossimo lapidar, sie seien nur "gute Freunde".

Fast 28 Jahre lang bauten Lori Loughlin, die in der Erfolgsserie an der Seite von John Stamos (62) brillierte, und Mossimo Giannulli ein Leben zwischen Karriere, zwei gemeinsamen Kindern und engem Freundeskreis auf. Der Druck, der durch den College-Skandal auf ihnen lastete – sie hatte deswegen vor rund fünf Jahren eine rund zweimonatige Haftstrafe abgesessen –, galt lange als schwere Bewährungsprobe. Es war eine Phase, in der beide versuchten, privat zusammenzuhalten. Bereits Anfang Oktober bestätigte Loris Sprecherin Elizabeth Much in einem Statement, dass sie getrennt leben und eine Pause von der Ehe einlegen. Rechtliche Schritte gebe es derzeit nicht. Mossimo, der als Designer bekannt wurde, hält traditionell Privates aus der Öffentlichkeit weitgehend heraus – ein Grund, warum ihre Beziehung lange als besonders abgeschirmt galt.

Getty Images Lori Loughlin im August 2017

Getty Images Mossimo Giannulli und Lori Loughlin, 2001 in Hollywood

Lori Loughlin und John Stamos in "Full House"