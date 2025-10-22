Nachbarn rebellieren: Die Beckhams legen Strand im Garten an

David (50) und Victoria Beckham (51) sorgen derzeit für Wirbel in ihrem Wohnort in den Cotswolds. Grund dafür ist eine Szene aus Victorias neuer Netflix-Serie, in der Fans einen genaueren Blick auf das Anwesen des Paares werfen konnten. Dabei fiel den Nachbarn ein ungewöhnliches Detail auf: Das glamouröse Paar hat an seinem künstlich angelegten See einen Strand mit einer Fläche von rund neunzig Quadratmetern geschaffen. Doch der Sand, der am Ufer des Sees thront, schien nicht Teil der ursprünglichen Genehmigung gewesen zu sein, was nun eine Untersuchung der Behörden nach sich zieht. Der West Oxfordshire District Council bestätigte laut Mirror, dass eine mögliche Verletzung der Bauvorschriften geprüft wird.

Das Anwesen, das die Beckhams im Jahr 2016 erwarben, liegt gut versteckt auf einer 43 Hektar großen Fläche in der Nähe von Chipping Norton und wurde seitdem umfassend gestaltet. Neben dem See und dem umstrittenen Strand gibt es dort auch Gemüsebeete, Rosenstöcke und Kleinvieh wie Hühner und Bienen. Dieses ländliche Paradies war jedoch schon früher Anlass für Konflikte mit den Nachbarn. Bereits beim Bau eines gemeldeten Heuschobers hatten sich Anwohner über die häufigen neuen Bauvorhaben beklagt. "Warum ziehen Prominente aufs Land, wenn sie die Landschaft dann komplett verändern?", hatte ein ansässiger Kritiker laut lokalen Berichten gefragt. Unterdessen bleibt abzuwarten, wie die Behörden auf das neu enthüllte Bauvorhaben reagieren werden.

Victoria gewährt in ihrer Netflix-Serie einen detaillierten Einblick in das Leben der berühmten Familie, einschließlich beruflicher Höhenflüge und exklusiver Einblicke in die luxuriösen Anwesen. Dennoch konnte die Designerin mit ihrer Show nicht ganz an den Erfolg von Davids eigener Serie anknüpfen, die im Jahr 2023 weitaus höhere Zuschauerzahlen erzielte. Das Paar, das seit 1999 verheiratet ist, hat neben ihrem idyllischen Rückzugsort in den englischen Cotswolds weitere beeindruckende Immobilien in Miami, London und anderen Städten angesammelt. Mit ihrer Familie, zu der auch ihre vier Kinder gehören, scheinen David und Victoria jedoch stets bemüht zu sein, ein Gleichgewicht zwischen Glamour und Normalität zu finden.

Getty Images Victoria und David Beckham

Finnbarr Webster David und Victoria Beckham

Instagram / victoriabeckham Victoria und David Beckham