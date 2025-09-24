Das denkt Flocke über den TV-Kuss von Serkan Yavuz und Emma

Bei der Reality-Show The Power sorgte der Reality-TV-Star Serkan Yavuz (32) für Furore, als er Emma Fernlund (24) vor laufenden Kameras küsste. Die Szene blieb nicht lange ohne Reaktionen, denn Serkan erklärte kurze Zeit später, dass der Moment nicht ganz freiwillig zustande gekommen sei. Alkohol habe eine entscheidende Rolle gespielt. Kevin Platzer (26), besser bekannt als Flocke, ließ sich die Gelegenheit jedoch nicht nehmen, den Vorfall kritisch zu kommentieren. "Das ist schon peinlich", sagte er gegenüber Promiflash und kritisierte das Verhalten der Beteiligten scharf. Besonders Serkan scheint für Flocke ein gefundenes Fressen in Sachen Kritik zu sein.

Die Reaktion von Flocke ist nicht überraschend, war er doch in der Vergangenheit selbst in einen ähnlichen Skandal verwickelt. Anfang des Jahres sorgte Serkan bereits für Schlagzeilen, als öffentlich wurde, dass er seine damalige Ehefrau Samira (31) mit Eva Benetatou (33) betrogen hatte. In dieser Nacht spielte auch Flocke eine Rolle, da er selbst mit Eva anbandelte. Dieses Mal ging seine Kritik jedoch in eine ganz andere Richtung, als er sich über öffentliche Grenzüberschreitungen und das Verhalten von Reality-Stars ausließ. Nebenbei bemerkte er auch, dass solche Szenen in der Öffentlichkeit vieles über die persönliche Haltung der Betroffenen verraten würden.

Serkan und Emma bleiben trotz des Kusses offenbar ohne romantische Verwicklungen. Der Hype um den kurzen Moment dürfte ihnen jedoch einige Aufmerksamkeit beschert haben. Für Serkan ist dieser Zwischenfall ein weiteres Kapitel in seiner turbulenten Geschichte, nachdem seine Ehe mit Samira erst kürzlich in die Brüche ging. Emma dagegen ist dafür bekannt, in Reality-Shows für Aufsehen zu sorgen. Nicht zuletzt polarisiert sie auch mit ihrer Präsenz auf Social Media, wo sie sowohl bewundert als auch kontrovers diskutiert wird. Ob ihre Interaktion mit Serkan Auswirkungen auf ihren weiteren Weg im Rampenlicht haben wird, bleibt abzuwarten.

IMAGO / BREUEL-BILD Kevin "Flocke" Platzer, Realitystar

Collage: Joyn / René Lohse, Joyn / René Lohse Collage: Emma Fernlund und Serkan Yavuz

IMAGO / STAR-MEDIA Kevin "Flocke" Platzer, Januar 2024