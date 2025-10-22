Justin Timberlake zieht sich nach Tour wegen Diagnose zurück

Justin Timberlake (44) hat sich nach seiner anstrengenden "Forget Tomorrow"-Welttournee, die am 30. Juli in Istanbul endete, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Der Sänger teilte bereits kurz nach dem Tourstopp mit, dass bei ihm Lyme-Borreliose diagnostiziert wurde. Seitdem widmet er sich intensiv seiner Gesundheit. "Justin konzentriert sich auf seine Heilung", verriet eine Quelle dem Magazin People. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Jessica Biel (43) und den beiden Söhnen, Silas und Phineas, verbringt er nun Zeit in Montana und Colorado. "Familie und Erholung stehen an erster Stelle", so die Quelle weiter.

Während der Tour hatte der Musiker immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Zwar schloss er diese wie geplant in Istanbul ab, doch bekannt wurde, dass er zwischenzeitlich Konzerte wegen eines Rückenleidens, Bronchitis und einer Verstauchung absagen oder verschieben musste. Auch über die Auswirkungen seiner Borreliose-Diagnose sprach Justin offen: "Ich litt auf der Bühne unter Nervenschmerzen und extremer Erschöpfung", schrieb er auf Instagram. Die Familie hielt zudem Anfang des Monats eine kleine Feier ab, um ihren Hochzeitstag zu zelebrieren – "Trotz allem sind sie glücklich und stehen zusammen", ergänzte die Quelle.

Bereits in der Vergangenheit zeigte sich, wie stark die Verbindung zwischen dem Musiker und seiner Ehefrau ist. Jessica ist ihm in jeder Hinsicht eine wichtige Stütze und hilft ihm, sich in seinem veränderten Alltag zurechtzufinden. Für ihren Partner in schwierigen Zeiten da zu sein, scheint für sie selbstverständlich. Das Paar, das 2012 heiratete, hat immer wieder gezeigt, wie tief das Fundament ihrer Beziehung ist. Besonders in den aktuellen schwierigen Phasen ihres Lebens scheinen sie und Justin als Familie noch enger zusammenzuwachsen.

Getty Images Justin Timberlake bei der Vanity Fair Oscars Party, März 2024

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake, 2023

