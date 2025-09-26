Kein Fan: Kevin "Flocke" Platzer schießt gegen Edda Pilz

Kevin Platzer (26), besser bekannt als Flocke, hat offenbar kein gutes Wort für Edda Pilz übrig. Im Netz teilt der Realitystar regelmäßig gegen die aktuelle Sommerhaus der Stars-Bewohnerin aus und macht dabei keinen Hehl aus seiner Abneigung. Als Promiflash ihn nach den Gründen für seine Angriffe fragt, hält er sich zwar bedeckt, erklärt jedoch: "Ich darf dazu aktuell nichts sagen, aber gegen Edda darf ich schießen. Und dementsprechend schieße ich gegen Edda, in einer Tour." Besonders ihr Verhalten stößt bei Flocke sauer auf.

Seiner Meinung nach ist Edda "peinlich" und stellt sich ständig in die Opferrolle. Hinzu kommt, dass er mit ihrem Verflossenen Paddy, mit dem sie bei Are You The One? und Ex on the Beach war, befreundet ist. "Ich kenne Paddy seit meiner Kindheit", verrät Flocke und fügt hinzu: "Edda bringt ein Ding nach dem anderen. Sie ist komplett unbeliebt in ganz Berlin und verhält sich wie die Axt im Wald, hat meiner Meinung nach Beziehungen wegen 'Temptation Island' oder jetzt für das Sommerhaus, wo es dann zufällig geklappt hat."

Der 26-Jährige hat bereits mehrfach öffentlich seinen Unmut über andere Personen geäußert. Zuletzt zeigte er sich im Clinch mit Nico Legat (27), dem er im April sogar eine Drohung ausgesprochen hatte. Promiflash hakte nach, was zwischen den beiden Reality-TV-Darstellern vorgefallen war – daraufhin erklärte Flocke, dass Nico ihn gebeten hatte, gegenüber dessen Vater Thorsten eine Affäre mit Marlisa Rudzio (36) zu leugnen. "Ich meinte: Ja, kein Problem. Wenn du mir sagst, dass ihr nichts habt, dann ist das fein.' Ich habe das gegenüber Thorsten gesagt. Und dann kriege ich auf einmal raus: Die hatten doch was", erläuterte er.

Instagram / onlyflocke, Instagram / edda.elisa Collage: Kevin "Flocke" Platzer und Edda Pilz

RTL "Are You The One?"-Kandidaten Edda und Paddy

IMAGO / BREUEL-BILD Kevin "Flocke" Platzer, Realitystar