Trump? Clinton? Diese Politiker beschreibt Virginia Giuffre

In ihrer posthum veröffentlichten Autobiografie "Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice" beschreibt Virginia Giuffre (†41) ihre traumatischen Erlebnisse mit Jeffrey Epstein (†66) und dessen Bekanntenkreis, der prominente Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung umfasste. Wie People berichtete, erwähnt die Autorin in ihren Schilderungen etwa einen Gouverneurskandidaten sowie einen ehemaligen US-Senator oder berichtet von einem brutalen Übergriff durch einen bekannten Premierminister. "Er stellte diese Männer oft nicht vor. Ich erfuhr erst Jahre später ihre Namen, als ich ihre Gesichter auf Fotos von Epsteins Bekanntenkreis wiedererkannte", schrieb Virginia über Jeffrey.

Die Identitäten des Gouverneurs, Senators und Premierministers lüftet Virginia jedoch nicht. Andere prominente Persönlichkeiten wie Bill Clinton (79) und Donald Trump (79) werden in den Memoiren ebenfalls erwähnt, jedoch nicht als Täter. Virginia beschreibt jedoch die enge Verbindung dieser Männer zu Jeffrey und dessen Komplizin Ghislaine Maxwell (63). "Maxwell war stolz auf ihre Freundschaften mit mächtigen Männern und sprach häufig darüber, wie leicht sie Clinton erreichen könne", erinnerte sich Virginia in ihrem Buch.

Virginia starb im April 2025 durch Suizid. Die belastenden Erinnerungen, die sie in ihrem Buch beschreibt, werfen ein neues Licht auf die Machtstrukturen und den Einfluss der Kreise, in denen sie sich als Opfer wiederfand. Das Erscheinen ihrer Memoiren lenkt erneut die Aufmerksamkeit auf die Mächtigen, die hinter den jahrelangen Missbrauchsfällen stecken. Auch Prinz Andrew (65) konnte zuletzt der Kontakt zu Jeffrey nachgewiesen werden.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Imago Prinz Andrew, Virginia Giuffre und Ghislaine Maxwell, 2001

Imago Jeffrey Epstein steigt in einen Wagen in New York City, 2015