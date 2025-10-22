Gemma Collins will die Hochzeit von Jeff Bezos übertreffen

Gemma Collins (44), bekannt aus dem britischen Fernsehen, hat ehrgeizige Pläne für ihre bevorstehenden Hochzeiten mit ihrem Verlobten Rami Hawash. Die 44-Jährige möchte nicht nur einmal, sondern gleich dreimal "Ja" sagen – und dabei die spektakulären Dimensionen der 50-Millionen-Dollar-Trauung (rund 46 Millionen Euro) von Jeff Bezos (61) und Lauren (55) Sanchez noch übertreffen. "Die Leute werden schockiert sein", verriet Gemma gegenüber Daily Mail und versprach ihren Fans außergewöhnliche Feierlichkeiten, die ihresgleichen suchen. Geplant sind drei ganz unterschiedliche Hochzeiten: eine große Feier im Vereinigten Königreich, eine weitere Zeremonie im Ausland sowie eine intime Veranstaltung nur im engsten Kreis von Familie und Freunden.

Für ihren großen Tag lässt sich Gemma von ganz unterschiedlichen Quellen inspirieren: von einem märchenhaften Waldthema, das an Disneys "Maleficent" erinnert, über italienische Eleganz bis hin zu extravaganten Outfits im Stil von Lady Gaga (39) und Victoria Beckham (51). Ihre Brautlooks sollen ebenso beeindruckend wie unvorhersehbar sein. Für die musikalische Begleitung ist DJ Fat Tony vorgesehen, während ihr enger Freund Jedward sie möglicherweise zum Altar führen wird. Die Winterhochzeit 2026 wurde von einem Astrologen als besonders glücksverheißend bezeichnet und zählt zu den Höhepunkten ihrer neuen Sky-Reality-Serie "Four Weddings And A Baby". Darin möchte Gemma ihrem Publikum die wahre Person hinter dem "GC"-Image zeigen.

Dass Gemma und Rami heute gemeinsame Hochzeitspläne schmieden, macht ihre Geschichte umso bedeutsamer – schließlich liegt hinter dem Paar eine bewegte Liebesreise. Seit 2011 kennt Gemma den Geschäftsmann, der sie einst auf den Malediven mit einem romantischen Antrag überraschte: umgeben von Rosen und funkelnden Lichtern am Strand. Es war allerdings nicht das erste Mal, dass Rami um ihre Hand anhielt – schon 2013 hatte er ihr einen Verlobungsring in einem Weihnachts-Pudding versteckt. Doch die Verlobung hielt nur wenige Wochen. Während der Pandemie fanden die beiden schließlich wieder zueinander.

ActionPress Gemma Collin im März 2025

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, Juni 2025

Instagram / gemmacollins Rami Hawash und Gemma Collins im September 2024