Yasin Cilingirs Kinder gaben ihm vor Fame Fighting Kraft

Yasin Cilingir (34) stieg am vergangenen Wochenende für Fame Fighting 3 in Essen in den Ring, doch eines war für den Reality-TV-Star diesmal ganz besonders: Die Nacht vor dem großen Kampf verbrachte er mit seinen Kindern Malik und Medina. In einem Gespräch mit Promiflash verriet Yasin, dass er lange Zeit nicht bei seinen Kindern sein konnte und dieses Wiedersehen ihm enorm viel Kraft gegeben habe. "Das ist einfach für mich das Beste, was mir je passieren konnte", schwärmte er über den besonderen Moment. Trotz des anstehenden Matches zeigte Yasin keine Spur von Nervosität und gab sich gelassen: "Tatsächlich bin ich nicht aufgeregt."

Die Unterstützung seiner beiden Kinder scheint ihm dabei zusätzlichen Rückenwind gegeben zu haben. Gegenüber Promiflash erklärte der Reality-Star: "Meine Kinder sind gekommen und ich habe sie echt sehr lange jetzt nicht gesehen." Diese emotionale Zweisamkeit habe ihm immens geholfen, den Fokus zu bewahren und sich mental auf den Kampf vorzubereiten. Er sprach davon, dass das Glück, das er in diesen Stunden empfunden habe, etwas sei, das man nur als Vater oder Mutter nachvollziehen könnte: "Das ist unglaublich, das kann sonst niemand nachvollziehen."

Yasin wurde einem breiteren Publikum durch seine Teilnahme an verschiedenen Reality-TV-Formaten bekannt und ist seitdem in der Medienlandschaft präsent. Der zweifache Vater spricht häufig über die Bedeutung seiner Familie und lässt seine Fans an diesen emotionalen Momenten teilhaben. Er hat in Interviews immer wieder betont, wie wichtig ihm die Verbindung zu Malik und Medina ist. Trotz seiner Karriere und dem Trubel rund um seine TV-Auftritte findet er stets Zeit für das, was wirklich zählt: Seine Kinder, die ihn offensichtlich auch im Ring zu Höchstleistungen motivieren.

IMAGO / BOBO Yasin Cilingir, Realitystar

Instagram / samira.bne Samira und Yasin Cilingirs Kinder Malik und Medina im Juli 2023

Imago Yasin Cilingir bei "Das große SAT. Promiboxen" in Köln 2020