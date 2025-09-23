Kevin Platzer vs. Nico Legat: Das steckte hinter der Drohung

Zwischen Kevin Platzer (26), besser bekannt als Flocke, und Nico Legat (27) herrscht dicke Luft. Flocke teilte vor wenigen Monaten im Netz gegen den Realitystar aus und drohte ihm. Nun wird klar, was hinter dem Eklat steckt: Gegenüber Promiflash erklärt der Forsthaus Rampensau-Star, dass der Streit bereits im vergangenen Jahr begann. Damals habe Nico ihn angerufen und gebeten, vor seinem Vater Thorsten (56) zu bestätigen, dass er nichts mit Marlisa Rudzio (36) habe. "Ich meinte: Ja, kein Problem. Wenn du mir sagst, dass ihr nichts habt, dann ist das fein.' Ich habe das gegenüber Thorsten gesagt. Und dann kriege ich auf einmal raus: Die hatten doch was", schildert er. Besonders ärgert ihn, dass er dadurch selbst ins schlechte Licht gerückt sei: "Ich hasse es, wenn man mich anlügt. Ich stehe jetzt vor Thorsten als Lügner da, weil ich mich für ihn eingesetzt habe."

Etwa ein Jahr später traf der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführer erneut auf Nico und sprach ihn auf die damalige Aktion an. "Dann war alles fein, alles cool. Ich verlasse den Klub – redet der mit einem meiner Jungs: 'Wenn ich den H*rensohn noch einmal sehe, haue ich ihm auf die Fr*sse.' Und dann habe ich die Story gemacht", erklärt er gegenüber Promiflash. Auf seine öffentliche Drohung habe der ehemalige Prominent getrennt-Kandidat jedoch nicht reagiert – weshalb der Streit bis heute schwelt. "Nico Legat ist eine Lachnummer des Todes, da brauchen wir auch gar nicht drüber zu diskutieren. Er ist einfach ein Opfer", schießt Flocke gegen den 27-Jährigen und ergänzt: "Der soll mal seine sche*ß Drogensucht unter Kontrolle bekommen. [...] Ich weiß ganz genau, wie man sich wieder unter Kontrolle bekommt. Ich bin seit drei Jahren clean."

Das Drama zwischen Flocke und Nico eskalierte im vergangenen April, als mehrere Realitystars zum Ballermann-Opening nach Mallorca reisten. In seiner Instagram-Story richtete der 26-Jährige damals deutliche Worte an ihn. "Nico Legat, sehe ich dich heute hier, dann war die Quittung gestern ein Spaß dagegen", schrieb er ohne weitere Erklärung. Wenig später forderte er ihn zu einem Treffen auf: "Ich bin hier und jetzt? [...] Komm her, du Schw*nz." Auf diese Aufforderung reagierte der ehemalige Das große Promi-Büßen-Teilnehmer jedoch nicht – sondern postete stattdessen feuchtfröhliche Schnappschüsse von seinem Partyabend.

MAGO / Eventpress, IMAGO / BOBO Collage: Kevin "Flocke" Platzer und Nico Legat

IMAGO / BOBO Nico und Thorsten Legat, August 2025

Instagram / onlyflocke Flocke, Realitystar