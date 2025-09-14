Kevin Platzer teilt kryptische Zeilen über Beziehungsstatus

Mit einem langen kryptischen Text auf Instagram sorgt Kevin Platzer (26), besser bekannt als Flocke, für Aufsehen. Worte wie "Egal, ob wir getrennt sind oder nicht" und "Melissa bleibt der wichtigste Mensch in meinem Leben" sorgen für Aufsehen. Es klingt alles danach, als durchlebe der Reality-TV-Star gerade eine schmerzhafte Trennung. Eine öffentliche Beziehung führte der einstige Forsthaus Rampensau-Gewinner in jüngster Vergangenheit aber nicht.

In seinem emotionalen Text schreibt Flocke außerdem von gemeinsam durchlebten "Höhen und Tiefen" und wie die unbekannte Frau sein Leben und seine Einstellungen grundlegend beeinflusst und verändert hat. Gut möglich, dass der 26-Jährige in den vergangenen Monaten vergeben war, die Beziehung aber privat hielt. Im Dezember 2024 teilte er ein Knutschfoto mit einer mysteriösen Dame auf Social Media. Ob es sich dabei um seine feste Freundin – vielleicht die besagte Melissa – oder doch nur um einen lockeren Party-Flirt handelte, verriet er nicht.

In der Vergangenheit bandelte der Berliner, der als Verführer bei Temptation Island V.I.P. bekannt wurde, mit einigen Damen des öffentlichen Lebens an. Unter anderem versuchte er sogar als Kandidat in ihrer eigenen Datingshow sein Glück bei Gina-Lisa Lohfink (38). Dass sich die bekannte Blondine im Finale weder für ihn noch für seine Konkurrentin Stephie Stark (30) entschied, stieß Flocke damals übel auf. "Meiner Meinung nach sollte man sich halt schon überlegen, wenn man ein Ziel hat, mit was für einer Verantwortung so was kommt", betonte er im Interview für die Show "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken".

Flocke, Realitystar

Kevin Platzer alias Flocke und eine unbekannte Frau im Dezember 2024

Kevin Platzer alias Flocke, April 2025