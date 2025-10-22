Richard Gere enthüllt sein Familiendrama mit Frau Alejandra

Richard Gere (76) und seine Ehefrau Alejandra Silva (42) mussten sich kurz vor einer Filmpremiere einer unerwarteten Herausforderung als Eltern stellen. Der 76-jährige Schauspieler sprach bei einem Screening seines Dokumentarfilms "Wisdom of Happiness" offen darüber und verriet, dass eines ihrer beiden gemeinsamen Kinder für eine kleine familiäre Dramatik gesorgt hatte. Zusammen meisterte das Paar die Situation mit Hilfe ihres buddhistischen Glaubens. Alejandra erklärte gegenüber Hello!, dass Geduld für sie der Schlüssel sei: "Man braucht viel Geduld – und es hilft, die Kinder an den Buddhismus heranzuführen und ihnen zu zeigen, was er bedeutet."

Richard lobte seine Frau auch begeistert für ihre Fähigkeiten als Mutter. "Ich habe tatsächlich gelernt, ein besserer Vater zu sein, indem ich sie beobachte", sagte der Schauspieler. Er schilderte, wie Alejandra in stressigen Situationen stets Ruhe bewahre und geduldig das Gespräch suche, um Probleme gemeinsam zu lösen. Das Paar, das seit 2018 verheiratet ist, hat zwei gemeinsame Söhne, Alexander und James. Für ein Jahr lebte die Familie ab Oktober 2024 in Alejandras Heimat Spanien, bevor sie nun wieder in die USA zurückkehrten. Laut Richard war das Jahr in Europa vor allem für seine Frau ein Highlight: "Ihre Familie, ihre Freunde, ihre Kultur – all das war wundervoll."

Richard und Alejandra setzen in ihrer Erziehung bewusst auf Werte wie Geduld und Verständnis, die eng mit ihrer buddhistischen Lebenseinstellung verbunden sind. Für Richard, der schon lange eine besondere Verbindung zum Buddhismus hat und sich für die tibetische Freiheit einsetzt, bleibt es dennoch beeindruckend, wie Alejandra diese Werte im Alltag umsetzt. Die Journalistin, die die Familie näher an ihre kulturellen Wurzeln führen wollte, konnte sich während ihres Spanien-Aufenthalts noch einmal neu verwurzeln. Doch auch in den USA scheint das Paar wieder angekommen zu sein, wo sie gemeinsam das Familienleben mit einer Mischung aus Ruhe, Kultur und Abenteuer meistern.

Getty Images Alejandra Gere und Richard Gere bei der New-York-Premiere am 16. Oktober 2025

Getty Images Richard Gere und Alejandra Silva im September 2024

Getty Images Richard Gere küsst dem Dalai Lama während der 90. Geburtstagsfeier in Dharamsala die Hand