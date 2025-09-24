Single oder vergeben? Flocke spricht über sein Liebesleben

Kevin Platzer (26), besser bekannt als Flocke, sorgte kürzlich mit mysteriösen Zeilen in den sozialen Medien für Aufsehen. Sein Beitrag klang verdächtig nach Liebeskummer – dabei war bislang gar nicht bekannt, dass er überhaupt vergeben ist. Auf seiner "Angels Night - Release Party" sprach der Realitystar mit Promiflash über sein Liebesleben, ließ dabei aber noch reichlich Platz für Spekulationen. "Es ist kompliziert", erklärte der ehemalige Forsthaus Rampensau-Gewinner geheimnisvoll. Doch einen kleinen Hinweis gab er dann doch preis: "Aber die Dame, um die es geht, ist heute auch hier."

Im Gespräch mit Promiflash erzählt Flocke weiter, dass er und die besagte Dame tatsächlich eine Zeit lang ein Paar waren. Sie hielten ihre Beziehung aber bewusst privat. "Ich bin ja nicht wie andere Vollidioten, die nur für eine Reality-Show zusammenkommen", betont er und schießt damit offenbar gegen TV-Kollegen. Wen genau er meint, verrät er nicht – doch der 26-Jährige gibt einen kryptischen Hinweis: "Guckt euch einfach aktuelle TV-Formate an, meine Aussage vom Januar, zählt eins und eins zusammen. Wartet noch ein paar Wochen ab. Und dann werdet ihr sagen: 'Ach, jetzt macht alles Sinn.'"

Flocke teilte die kryptischen Zeilen vor wenigen Wochen. In einem langen Statement schrieb er unter anderem Sätze wie: "Egal, ob wir getrennt sind oder nicht" und "Melissa bleibt der wichtigste Mensch in meinem Leben". Aussagen, die bei Fans für reichlich Spekulationen sorgten. Der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführer berichtete von gemeinsamen "Höhen und Tiefen" und erklärte, sie habe ihn tief geprägt sowie sein Leben und seine Sicht auf viele Dinge grundlegend verändert. Viele Fans spekulierten damals, dass Kevin sich in einer emotional schwierigen Phase befinde. Wie es zwischen ihm und Melissa weitergeht, bleibt abzuwarten.

IMAGO / BREUEL-BILD Kevin "Flocke" Platzer, Realitystar

IMAGO / STAR-MEDIA Kevin "Flocke" Platzer, Januar 2024

Instagram / the.flocke Kevin Platzer alias Flocke