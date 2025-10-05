Micha Klotz legte sich bei "The Ultimate Hype" mit Flocke an

Beim großen Event "The Ultimate Hype" am Samstag kam es neben den sportlichen Kämpfen auch abseits des Rings zu hitzigen Szenen. Während Willi Whey (31) im Ring Diogo Sangre (31) nach Punkten besiegte, entfachte sich am Rand des Rings zwischen Micha Klotz und Kevin "Flocke" Platzer (26) ein hitziges Wortgefecht. Ein Instagram-Clip zeigt, wie sich der aktuelle Sommerhaus-Bewohner am Ring aufgeregt äußert. In seiner eigenen Story erklärt Micha nun den Grund: "Wir sind beim Sport, dann bitte nehmt eure Niederlage sportlich! Flocke hat leider den Sieg von meinem besten Freund nicht verarbeiten können. Er hat ihn direkt nach der Siegesverkündung von der Seite als 'H*rensohn' betitelt."

Die Situation eskalierte anscheinend kurzfristig, nachdem Flocke nicht nur Willi, sondern auch dessen gesamte Gruppe verbal angegriffen hatte. Micha macht deutlich, dass er solch ein Verhalten nicht hinnehmen würde. "Er stand direkt neben unseren Familien und Freunden (wo auch Willis Mutter stand), [...] Wir sind Menschen mit Emotionen und ich würde in keinem Fall anders handeln als dort", betont er und ergänzt: "Mein bester Freund ist meine Familie, mein Bruder und wenn so ein kleiner irrelevanter Hobbit uns verbal angreift, verteidige ich uns, ob es euch gefällt oder nicht – das interessiert mich 0,000000 Prozent."

Der Kampf zwischen Willi und Diogo war ohnehin ein Highlight des Abends. Nach einem packenden Duell über drei Runden konnten die Zuschauer einen Sieg des Fitness-Influencers feiern. Mit präzisen Treffern und beeindruckendem Durchhaltevermögen schaffte Willi den Einzug in die Siegerliste. Diogos Enttäuschung war spürbar, die Mutter des Besiegten konnte die Tränen während der Siegerehrung nicht zurückhalten. Was als sportlicher Wettkampf begann, entwickelte sich jedoch durch das Verhalten der Anwesenden zu einem Drama, das im Netz seine eigene Dynamik entfaltete.

RTL, IMAGO / BREUEL-BILD Collage: Micha Klotz und Kevin "Flocke" Platzer

Instagram / michael.ktz Micha Klotz, Mai 2024

RTL / Julia Feldhagen Willi Whey und Diego Sangre bei "The Ultimate Hype"

