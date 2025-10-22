So hörte Gwyneth Paltrow vor 7 Jahren mit dem Rauchen auf

Gwyneth Paltrow (53) hat verraten, dass sie seit sieben Jahren nicht mehr geraucht und sogar schon seit einem Jahrzehnt keinen Alkohol mehr getrunken hat. Die Schauspielerin erzählte der Vogue, dass ihre letzte Zigarette in der Nacht ihrer Hochzeit mit Brad Falchuk (54) im Jahr 2018 geraucht wurde. Der Grund für den endgültigen Abschied vom Rauchen war eine strikte Klausel in ihrer Lebensversicherung, die vorsah, dass ein Schadensfall durch das Rauchen annulliert werden könnte. "Weil ich so ein Enneagramm-Typ 1 (Persönlichkeitstyp) bin – für den Integrität alles ist – habe ich nie wieder geraucht", erklärte sie und gab zu, den gelegentlichen Genuss dennoch zu vermissen.

Ihr letzter Rausch liegt sogar noch länger zurück. Laut Gwyneth war sie zuletzt an ihrem 43. Geburtstag betrunken, als sie ein paar Shots trank und "völlig betrunken" war. Am nächsten Morgen, während einer Besprechung, musste sie sich aus dem Raum entschuldigen, um sich im Badezimmer zu übergeben, bevor sie zurückkehrte. "Das war das letzte Mal", erinnerte sich die Schauspielerin. Während diese Laster endgültig der Vergangenheit angehören, gesteht sie jedoch, dass sie gelegentlich ein ganz einfaches Vergnügen nicht links liegen lassen kann: Oreo-Kekse.

Die Schauspielerin und Unternehmerin, die mit ihrem Unternehmen Goop für einen gesundheitsbewussten Lebensstil wirbt, hat sich in den letzten Jahren verstärkt ihrer Leidenschaft für Wellness gewidmet. In Interviews spricht sie oft über ihre Familie, zu der ihre beiden Kinder aus der Ehe mit Musiker Chris Martin (48) gehören. Gwyneth und Brad heirateten in einer intimen Zeremonie und gelten seither als glückliches Paar. Beide lieben es, sich gesund zu ernähren und regelmäßig Sport zu treiben. Doch wie die Unternehmerin, die in höchsten Tönen von ihrem Mann schwärmt, zeigt, ist ein kleines Laster wie ein Oreo-Keks selbst in einem nahezu perfekten Wellness-Regime erlaubt.

Getty Images Gwyneth Paltrow, 2024

Getty Images Gwyneth Paltrow, Februar 2025

Getty Images Gwyneth Paltrow und Brad Falchuk, 2019