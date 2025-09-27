Von 92 auf 78 Kilo: Kevin Platzer erklärt Gewichtsverlust

Reality-TV- und Social-Media-Star Kevin Platzer (26), besser bekannt als Flocke, macht derzeit mit seiner beeindruckenden körperlichen Verwandlung Schlagzeilen. Gegenüber Promiflash erklärte er, dass er von 92 auf 78 Kilogramm abgenommen hat. "Ich musste aufgrund einer Situation, die passiert ist, sehr viel trainieren. Ich war total aufgequollen im Gesicht", verriet der beliebte Star. Dabei betonte er, dass der gesamte Prozess unter ärztlicher Aufsicht stattfand. Seine Körperfettmasse sank in dieser Zeit von 21 auf beeindruckende elf Prozent.

Neben der körperlichen Anstrengung spielte auch die Psyche eine tragende Rolle für den Erfolg. "Ich sage euch, die Psyche macht einen A*sch voll aus. Die ersten Dinge sind gelaufen, dementsprechend bin ich auch ein bisschen befreiter von allem", gab Kevin offen zu. Zwar hielt er sich über die genauen Beweggründe, die das Training erforderten, bedeckt, doch er ließ durchblicken, wie tiefgreifend die Auswirkungen mentaler Belastung auf das körperliche Wohlbefinden sein können. Seinen Fortschritt dokumentiert er akribisch – auch das ist Teil der ärztlichen Begleitung.

Der Forsthaus Rampensau-Star teilt Themen wie diese stets offen und ehrlich mit seinen Fans. Schon früher sprach Flocke über psychische Gesundheit – und machte auch keinen Hehl daraus, dass er sich in psychotherapeutischer Behandlung befand und in dieser Zeit auch seine TV-Auftritte pausierte. Im Juni dieses Jahres meldete er sich dazu auf Social Media und verriet, dass er nach einer intensiven Phase der Selbstreflexion bereit ist, ins Rampenlicht zurückzukehren. Der Reality-TV-Star teilte mit, dass er die letzten sechs Monate genutzt habe, um mithilfe einer Therapie die Herausforderungen der vergangenen Jahre zu verarbeiten. "Heute war die letzte Sitzung – ich habe meine Therapie erfolgreich abgeschlossen", schrieb er stolz.

IMAGO / STAR-MEDIA Kevin "Flocke" Platzer, Januar 2024

Imago Kevin Platzer, Realitystar

IMAGO / Eventpress Kevin "Flocke" Platzer, Realitystar