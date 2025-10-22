Sohn verrät: So geht es Sänger Norbert Rier nach Herz-OP

Norbert Rier (65), der gefeierte Sänger der Kastelruther Spatzen, hat eine schwere Herzoperation erfolgreich überstanden. Am vergangenen Donnerstag setzten Ärzte in einer Klinik in Innsbruck eine neue biologische Herzklappe aus Schweinegewebe ein, nachdem die alte Klappe nach acht Jahren ihre Funktion verloren hatte. Sein Sohn Alexander Rier zeigte sich im Gespräch mit der Bild erleichtert: "Wir sind alle froh, dass die OP so gut verlaufen ist." Bereits einen Tag nach dem Eingriff wurde der Musiker aus der Narkose geholt, und die behandelnden Ärzte zeigten sich sehr zufrieden mit seinem Zustand.

Seit Montag befindet sich der Frontmann der Volksmusikgruppe auf der Normalstation und macht spürbare Fortschritte. Bereits in wenigen Tagen soll Norbert Rier zunächst nach Südtirol verlegt werden, bevor er eine Zeit der Erholung zu Hause verbringen darf. Ehefrau Isabella steht ihm dabei liebevoll zur Seite und besucht ihn regelmäßig in der Klinik – ebenso wie die übrigen Familienmitglieder. Anschließend folgt eine Reha-Phase, in der der Musiker sein Herz Schritt für Schritt wieder belasten wird. Bis zu seiner vollständigen Genesung übernimmt Sohn Alexander die Auftritte der Kastelruther Spatzen. Doch Norbert zeigt sich optimistisch: Schon im Februar möchte er wieder gemeinsam mit seiner Band auf der Bühne stehen.

Der Eingriff war notwendig geworden, nachdem Norbert Rier im Juli einen leichten Schlaganfall erlitten hatte und dabei die defekte Herzklappe entdeckt wurde. Bereits vor acht Jahren hatte der Sänger eine erste biologische Klappe aus Schweinegewebe erhalten, die nun ersetzt werden musste. Trotz dieser gesundheitlichen Rückschläge bewahrt Norbert seinen Humor: Vor der Operation witzelte er, er freue sich darauf, "nach dem Eingriff die Energie eines kräftigen Wildschweins" zu spüren. Seit 1983 führt der Vollblutmusiker gemeinsam mit seiner Frau Isabella ein bodenständiges Familienleben in Südtirol – ein Ort, der ihm nun die nötige Ruhe und Kraft für seine Genesung schenkt.

Anzeige Anzeige

Imago Norbert Rier, Sänger und Frontmann der Südtiroler Musikgruppe Kastelruther Spatzen 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Rier im September 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images/Mandl Norbert Rier, Schlagersänger